الذهب دون مستوى 2600 دولار

واصلت أسعار الذهب خسائرها، أمس، لتقترب من أدنى مستوى في شهرين تحت ضغط قوة الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2557.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، متراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2562.80 دولاراً.

وصعد الدولار مقترباً من أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما أدى لمزيد من الضغوط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.91 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ 18 سبتمبر. واستقر البلاتين عند 937 دولاراً. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 933.75 دولاراً.