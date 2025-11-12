وزيرة المالية السويدية ترى مؤشرات على انتعاش الاقتصاد

صرحت إليزابيث سفانتيسون وزيرة المالية السويدية يوم الأربعاء بأن اقتصاد السويد يستعيد عافيته بعد فترة من تباطؤ النمو، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.

وأضافت سفانتيسون في مؤتمر صحفي: «يمكن القول إن الوضع الاقتصادي السويدي أفضل على مستوى الشركات والصناعة».

واجه الاقتصاد السويدي صعوبات هذا العام، ولا تزال الأسر حذرة بشأن الإنفاق، على الرغم من نمو الأجور الحقيقية وثمانية تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي منذ ربيع 2024.

ومع ذلك، في الربع الثالث، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أسرع من المتوقع بنسبة 1.1% مقارنة بالربع السابق، وفقاً لقراءة أولية صدرت في 29 أكتوبر.

تعد ميزانية الحكومة اليمينية لعام 2026 الأكثر توسعاً في البلاد منذ الجائحة، وتهدف إلى تعزيز الأسر وتسريع النمو قبل الانتخابات العامة في سبتمبر.