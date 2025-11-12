"إس إس إي" البريطانية للمرافق تُطلق حملة جمع 2.7 مليار دولار لتمويل خططها الاستثمارية

كشفت شركة "إس إس إي" (SSE) البريطانية ، يوم الأربعاء، عن خطة استثمارية مدتها خمس سنوات بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني (44.29 مليار دولار)، مُمولة جزئيًا من خلال جمع 2 مليار جنيه إسترليني من الأسهم، في إطار سعيها لتطوير شبكات الكهرباء الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وأعمالها في مجال الطاقة المتجددة.

وأعلنت شركة الطاقة البريطانية أن حوالي 80% من الإنفاق المخطط له، أي ما يعادل 27 مليار جنيه إسترليني، سيُخصص لتطوير شبكات الكهرباء الخاضعة للتنظيم، بينما يُستثمر الباقي بشكل انتقائي في مصادر الطاقة المتجددة وأصول توليد الطاقة المرنة.

وسيتم تمويل الخطة بشكل رئيسي من خلال توليد التدفقات النقدية وزيادة الاقتراض، إلى جانب طرح أسهم وخطط لبيع أصول بقيمة حوالي ملياري جنيه إسترليني. قال مارتن بيبورث، الرئيس التنفيذي لشركة SSE: "تستند خطة الاستثمار "التحول من أجل النمو" هذه إلى فرصة فريدة من نوعها لتحديث شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة وبناء نظام طاقة أنظف وأكثر أمانًا وبأسعار معقولة".

سجّلت شركة توليد الطاقة ومشغل الشبكة انخفاضًا بنسبة 28% على أساس سنوي في أرباح النصف الأول المعدلة قبل الضريبة، لتصل إلى 521.5 مليون جنيه إسترليني للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، متأثرةً بانخفاض الإنتاج وسوء الأحوال الجوية.