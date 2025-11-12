«إيه.إس.إم.إل» الهولندية تقيم مصنعاً لمعدات الرقائق في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء انتهاء شركة «إيه.إس.إم.إل» الهولندية لتصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية من بناء مصنع في كوريا الجنوبية، ليكون بمثابة مركز تعاون بين الشركة الهولندية وشركات تصنيع الرقائق الكورية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه أقيم حفل الانتهاء من بناء المجمع الصناعي الجديد، الذي تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع، في مدينة هواسيونج، وهي مركز رئيسي لصناعة أشباه الموصلات وتقع على بُعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب العاصمة سيؤول.

وسيمثل مجمع هواسيونج أحد مراكز التصنيع الرئيسية للشركة الهولندية في آسيا، وسيساعد كوريا على تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بصناعة أشباه الموصلات.

وذكرت وزارة الصناعة أن الشركة تخطط أيضاً لتوسيع نطاق تبادلاتها التكنولوجية وتعاونها مع شركات تصنيع الرقائق الكورية، مثل شركتي سامسونج إلكترونيكس إس.كيه هاينكس.

يذكر أن شركة «إيه.إس.إم.إل» هي أكبر شركة مصنعة في العالم لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالتكنولوجيا المعروفة باسم الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (إي.يو.في) وهي آلات متطورة جداً تستخدم في صناعة أشباه الموصلات لطباعة الدوائر الدقيقة على رقائق السيليكون.

وسيضم مصنع الشركة في كوريا الجنوبية ما يسمى بمركز الإصلاح، الذي يعيد تصنيع المعدات الرئيسية، مثل أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، والأشعة فوق البنفسجية العميقة (دي.يو.في)، بالإضافة إلى مركز تدريب مخصص لنقل التقنيات المتقدمة.