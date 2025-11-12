بكين تتهم واشنطن بتنظيم سرقة 127 ألف بتكوين بقيمة 13 مليار دولار

اتهمت وكالة الأمن السيبراني الصينية الحكومة الأمريكية بتدبير سرقة ما يقارب 13 مليار دولار من البيتكوين، في أحدث محاولة صينية لنسب هجمات إلكترونية كبيرة إلى الولايات المتحدة.

تُعدّ سرقة 127,272 رمز بيتكوين من منصة تعدين لوبيان، التي وقعت في ديسمبر 2020، واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ.

ووفقًا للمركز الوطني الصيني للاستجابة لطوارئ فيروسات الكمبيوتر، يُرجّح أن يكون الاختراق «عملية قرصنة على مستوى الدولة» بقيادة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هدوء وتأخر حركة بيتكوين المسروقة يُناسب عملاً حكوميًا وليس سلوكًا إجراميًا نموذجيًا.

ويربط التقرير، الذي نُشر الأسبوع الماضي، بين عملة بيتكوين المسروقة من منصة لوبيان، التي كانت في السابق واحدة من أكبر عمليات تعدين بيتكوين في العالم، ورموز صادرتها الحكومة الأمريكية، والتي قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بتشن تشي، رئيس مجموعة برينس الكمبودية.

اتُهم تشين من قِبل الولايات المتحدة بالتورط في مؤامرة احتيال إلكتروني وإدارة مخطط لغسل الأموال في أكتوبر. ورفضت الولايات المتحدة الإفصاح عن موعد أو كيفية مصادرة عملة البيتكوين.

وكتب التقرير: «ربما تكون الحكومة الأمريكية قد استخدمت بالفعل تقنيات قرصنة منذ عام 2020 لسرقة 127,000 بيتكوين كانت بحوزة تشين تشي. هذه عملية احتيال تقليدية تُدبّرها منظمة قرصنة على مستوى الدولة».

رفض المدعون الفيدراليون في قضية تشين التعليق على كيفية سيطرتهم على عملة البيتكوين، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية ذات صلة، صادرت فيها 127,271 بيتكوين، مما يجعلها أكبر دعوى مصادرة من قِبل الولايات المتحدة.

تزايدت مؤخرا حدة اتهامات الحكومة الصينية للحكومة الأمريكية بحملات القرصنة. ففي وقت سابق من هذا العام، قالت الصين إن الولايات المتحدة استغلت ثغرة في خوادم مايكروسوفت إكستشينج لمهاجمة شركات صينية.

الشهر الماضي، قالت الحكومة الصينية إن لديها «أدلة دامغة» على هجوم إلكتروني أمريكي على المركز الوطني الصيني لخدمة التوقيت.

قدّم محامي تشين يوم الاثنين رسالة إلى محكمة أمريكية يطلب فيها مزيدا من الوقت للسماح لتشن بتتبع عملة البيتكوين المسروقة من لوبيان. وفي رسالته، وصف المحامي ماثيو إل. شوارتز مزاعم الحكومة بشأن تشين بأنها «مضللة للغاية». وقال المدعون العامون عند الكشف عن لائحة الاتهام الشهر الماضي إن تشين ليس محتجزا لدى الولايات المتحدة.

وقال شوارتز، رئيس مجلس إدارة شركة بويز شيلر فليكسنر ومحامي تشين ومجموعة برينس، في بيان لوكالة بلومبيرغ: «كما أوضحنا في مذكرتنا المقدمة إلى المحكمة، فإننا نعمل بشكل وثيق مع خبراء العملات المشفرة لتتبع عملة البيتكوين التي صادرتها الحكومة قبل أكثر من عام، والتي سُرقت في عام 2020».