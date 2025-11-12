توقع ارتفاع عدد رحلات الطيران الملغاة في أمريكا









من المرجح تزايد حالة الفوضى التي تعصف بقطاع السفر الأمريكي مع دخول القيود الفيدرالية الأشد صرامة على الرحلات الجوية حيز التنفيذ، حتى مع اقتراب الكونجرس من إنهاء الإغلاق الحكومي.

وتلزم إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران بخفض نشاطها في الولايات المتحدة بنسبة 6% من الساعة 6 صباحا حتى 10 مساء بالتوقيت المحلي، في حين كان الحد الأقصى للإلغاء 4% فقط.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات فلايت أوير وشركة تحليل بيانات قطاع الطيران سيريوم القول إنه تم إلغاء حوالي 1159 رحلة جوية من أصل 22811 رحلة مقررة أي حوالي 5.1 % من إجمالي عدد الرحلات .

وكان أكبر عدد من عمليات الإلغاء حتى الآن في مطارات شيكاجو أوهير الدولي، وهارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، ولاجوارديا في نيويورك، على الترتيب، وفقًا لبيانات فلايت أوير.

كما ينص أمر الطوارئ الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية على ضرورة أن تصل التخفيضات إلى 8% من إجمالي عدد الرحلات يوم الخميس و10% ابتداء من الجمعة.

في الوقت نفسه هناك بوادر تفاؤل بإمكانية إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 41 يومًا قريبا بعد أن أقر مجلس الشيوخ قانون تمويل مؤقتا بدعم من ثمانية أعضاء ديمقراطيين من تيار الوسط.

ومع ذلك، مازال من غير الواضح مدى سرعة ترجمة أي اتفاق إلى تخفيف ملموس للاضطرابات الناجمة عن فترة الإغلاق الحكومي. وتحتاج حزمة التمويل إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي من المتوقع أن ينظر فيها غدا الأربعاء، قبل عرضها على الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليها.

ويعني هذا أن الأمر قد يستغرق أياما قبل أن يبدأ تراكم رحلات السفر في الانحسار، على الرغم من أن تأثير الاضطرابات قد يستمر لفترة أطول.

وقال دينيس تيجر، قائد طائرة في شركة أمريكان أيرلاينز جروب والمتحدث باسم نقابة الطيارين المتحالفين، إن عمليات الإلغاء منعت بعض أطقم قمرة القيادة من الوصول إلى أماكن عملهم، مما دفع شركات الطيران إلى الاستعانة بصفوف طياريها الاحتياطيين.