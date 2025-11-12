تراجع أسعار النفط مع ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 65.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 60.97 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية حتى 30 يناير .

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن إنهاء الإغلاق الحكومي سيعزز ثقة المستهلكين ويزيد النشاط الاقتصادي، مما يحفز الطلب على النفط الخام.

كما يمكن أن يؤدي إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى إنعاش حركة السفر واستهلاك وقود الطائرات قبل موسم العطلات القادم.