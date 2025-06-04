تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 35 %

أظهرت بيانات رسمية، أمس، انخفاض التضخم السنوي التركي أكثر من المتوقع بقليل إلى 35.41 % في مايو، وهو أقل من نصف المستوى الذي وصل إليه قبل عام مع استمرار تشديد السياسة النقدية في تهدئة توقعات الأسعار ببطء.

وقال معهد الإحصاء التركي: إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 1.53 % على أساس شهري، وهو أيضاً دون التوقعات. وفي أبريل، بلغ التضخم 3 % على أساس شهري و37.86 % على أساس سنوي.

وعززت القراءة التي جاءت أفضل من المتوقع أسهم البنوك على أمل أن تؤدي العودة إلى خفض أسعار الفائدة إلى دفع القطاع إلى الارتفاع. وزاد مؤشر البنوك الرئيسي في تركيا 5.3 %، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً 2.5 %.