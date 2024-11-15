«الطاقة الدولية»: مليون برميل فائضاً يومياً في 2025

ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن العرض سيكون أكثر من الطلب في عام 2025، حتى لو ظلت تخفيضات مجموعة أوبك+ سارية، لأن ارتفاع الإنتاج من خارج مجموعة الدول المنتجة، يقابله تباطؤ في نمو الطلب العالمي على الخام.

وقالت الوكالة: «توازناتنا الحالية تشير إلى أنه حتى إذا ظلت تخفيضات «أوبك+» سارية، سيتجاوز العرض في العالم الطلب بأكثر من مليون برميل يومياً العام المقبل».

وأبقت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025 دون تعديل كبير، مقارنة بالشهر السابق، وتوقعت أن يشهد الطلب على النفط زيادة قدرها 990 ألف برميل يومياً في العام المقبل.

وتتوقع في الوقت نفسه ارتفاع نمو العرض من خارج «أوبك+» بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً العام المقبل، بسبب زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا وجيانا والأرجنتين.

وخفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري عن النفط، توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، في تعديل بالخفض للشهر الرابع على التوالي، بسبب تراجع الطلب في الصين والهند ودول أخرى.

وذكرت الوكالة أن نمو الطلب العالمي بأقل من مليون برميل يومياً هذا العام، يأتي بعد نمو اقترب من مليوني برميل يومياً في عام 2023. وأضافت: «وتيرة النمو التي تقل عن مليون برميل يومياً في العامين، تعكس ظروفاً اقتصادية عالمية دون المستوى، مع اكتمال زيادة الطلب الآن بعد الجائحة».

وأردفت الوكالة تقول إن تراجع الطلب في الصين لا يزال يؤثر في نمو الطلب العالمي على النفط، ومن المقرر أن يصل نمو الطلب السنوي في عام 2024 إلى 140 ألف برميل يومياً فقط، بما يمثل عُشر نمو الطلب في عام 2023، والذي بلغ 1.4 مليون برميل يومياً. وأضافت الوكالة في تقرير نوفمبر، أن التطور السريع لتكنولوجيات الطاقة النظيفة يزيح النفط سريعاً.

وأجرت الوكالة تعديلاً طفيفاً، بالرفع لتوقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، بزيادة 60 ألف برميل يومياً، مقارنة بالشهر السابق، ليصبح الإجمالي 920 ألف برميل يومياً. ويرجع التعديل إلى ارتفاع الطلب على زيت الغاز بشكل أكبر من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالربع الثالث.

الأسعار

من جهة أخرى، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، مع توخي المتعاملين الحذر بعد الانخفاضات الكبيرة للأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب صعود الدولار، ومخاوف من زيادة العرض، وسط تباطؤ نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، إلى 72.25 دولاراً للبرميل خلال التداولات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 68.36 دولاراً.

وقال دانش ليم محلل الاستثمار لدى فيليب نوفا «المحرك الأساسي لأسعار النفط، سواء في الأمد القريب أو البعيد، سيكون اتجاه الدولار»، مضيفاً أن ديناميكيات العرض والطلب، وضعت ضغوطاً على الأسعار مؤخراً. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عام، ليواصل مكاسبه التي حققها، عندما بلغ أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسة، وذلك بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، ارتفع بمعدل يتماشى مع التوقعات.

وهذا بدوره أثار مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا، إن السوق عبارة عن «تركيبة من عوامل الطلب الضعيفة»، مع المخاوف في الآونة الأخيرة، التي تتمثل في ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وأضاف: «هذا يزيد من احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال 2025. وبشكل عام، فإن نقص السيولة يقلل القدرة على تحفيز الطلب على النفط».

الطلب

وعلى صعيد العرض والطلب، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي قليلاً إلى 13.23 مليون برميل يومياً في المتوسط هذا العام، أو بما يزيد 300 ألف برميل يومياً على المستوى القياسي الذي سُجل العام الماضي، وبلغ 12.93 مليون برميل يومياً، وارتفاعاً أيضاً من مستوى 13.22 مليون برميل يومياً، الذي توقعته في وقت سابق.

ورفعت الإدارة كذلك توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024، إلى 102.6 مليون برميل يومياً، مقابل 102.5 مليون برميل يومياً في توقعاتها السابقة، مدفوعة بزيادة متوقعة في إنتاج الولايات المتحدة، بمقدار 300 ألف برميل يومياً. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع إنتاجاً عالمياً يبلغ 104.7 ملايين برميل يومياً.