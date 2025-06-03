الدولار ينهض من قاعه بعد 6 أسابيع



نهض الدولار، اليوم الثلاثاء، مبتعداً عن أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل اليورو، وذلك رغم استمرار قلق المستثمرين من التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال مارك تشاندلر كبير محللي الأسواق لدى بانوكبرن جلوبال فوركس "كانت هناك موجة بيع كبيرة للدولار وهي تنحسر اليوم بعض الشيء.. لا أظن أنه كان هناك الكثير من التطورات الجديدة التي تشير إلى تحسن ملحوظ محتمل في أداء الدولار".

وأضاف: "أرى أن التعافي لا يزال محدوداً إلى حد كبير".

وزاد الدولار 0.7 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 143.73 يناً. وانخفض اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.1386 دولار، بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار.

وانخفض الدولار بنحو تسعة بالمئة مقابل اليورو منذ بداية العام.

وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية من موجة بيع واسعة شهدتها في مطلع أبريل في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعاً بقوة.

ومن المقرر رفع الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتباراً من غد الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمواً في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أبريل، لكن عمليات التسريح زادت في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل وسط توقعات اقتصادية قاتمة بسبب الرسوم الجمركية.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.35045 دولار اليوم.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.4 بالمئة إلى 105364 دولاراً.