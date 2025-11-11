ميتا توقع صفقة مع «نيبيوس» لحوسبة الذكاء الاصطناعي بـ 3 مليارات دولار

أعلنت مجموعة نيبيوس، يوم الثلاثاء، أنها وقعت صفقة بقيمة 3 مليارات دولار تقريباً مع ميتا لتزويدها، مالكة فيسبوك، ببنية تحتية للذكاء الاصطناعي على مدى خمس سنوات، وذلك بعد أن أعلنت عن زيادة في إيرادات الربع الثالث بأكثر من أربعة أضعاف.

تبرز هذه الاتفاقية مع ميتا الطلب المتزايد على قوة الحوسبة عالية الأداء اللازمة لبناء وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

هذا هو العقد الثاني لنيبيوس مع شركة فائقة السعة، بعد صفقتها البالغة 17.4 مليار دولار مع مايكروسوفت في سبتمبر.

وأعلنت نيبيوس أنها ستوفر السعة اللازمة لعقد ميتا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفة أن الطلب كان قوياً لدرجة أن حجم العقد كان محدوداً بالسعة المتاحة لدى نيبيوس.

وتعتبر نيبيوس، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، من بين مجموعة من شركات الحوسبة السحابية الجديدة التي تقدم الأجهزة والسعة السحابية كخدمات. يتضمن نشاطها الأساسي توفير وحدات معالجة الرسومات من Nvidia وخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

وشهدت نيبيوس ومنافستها الأكبر «كور ويف» طلباً قوياً هذا العام، حيث أدى الإقبال الشديد على الذكاء الاصطناعي إلى تقييد حتى أكبر شركات الحوسبة السحابية، مثل Microsoft وAmazon، في قدرتها الاستيعابية.

ومثل نيبيوس، وقعت «كور ويف» أيضاً عدة صفقات بمليارات الدولارات مع شركات، بما في ذلك OpenAI، الشركة المصنعة لـ Meta وChatGPT.

كما أعلنت نيبيوس عن ارتفاع في الإيرادات بنسبة 355% لتصل إلى 146.1 مليون دولار في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بإيراداتها السنوية الإجمالية البالغة حوالي 551 مليون دولار في نهاية سبتمبر.

وقال أركادي فولوز، المؤسس والرئيس التنفيذي، في رسالة إلى المساهمين: «كان العائق الحقيقي الوحيد أمام نمو إيراداتنا في عام 2025 هو حجم السعة التي تمكنا من توفيرها عبر الإنترنت». خلال الأشهر القليلة الماضية، عملنا بجدٍ كبيرٍ لتجاوز هذه العقبة، وسنواصل ذلك في عام 2026.

ارتفعت نفقاتها الرأسمالية إلى 955.5 مليون دولار أمريكي في الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بـ 172.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، حيث تستثمر الشركة بكثافة في تأمين وحدات معالجة الرسومات والأراضي والطاقة.