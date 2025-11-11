«أوبن أيه آي» تخسر دعوى قضائية بشأن كلمات الأغاني في ألمانيا

قضت إحدى المحاكم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن شركة «اوبن أيه آي» الأمريكية انتهكت حقوق النشر الخاصة بتسع من الأغنيات الشهيرة، وذلك في دعوى قضائية أقامتها جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية (جيما)، التي تمثل حوالي 100 ألف مؤلف وناشر موسيقي.

وخلصت محكمة ميونيخ الإقليمية إلى أن الشركة الأمريكية استخدمت كلمات أغانٍ خاضعة لحقوق الملكية الفكرية لتدريب مولد اللغة الخاص بتطبيق شات جي بي تي بدون ترخيص، وقامت جيما بمقاضاة شركة الذكاء الاصطناعي، بسبب استخدام تسع أغانٍ معروفة على وجه الخصوص.

وأصدرت المحكمة أوامرها لشركة أوبن ايه أي بالامتناع عن تخزين كلمات الأغاني وإخراجها في نماذجها، ودفع مقابل الأضرار التي أحدثتها، والإفصاح عن المعلومات بشأن استخدام الأغاني، والدخل الذي حققته منها، ولا يعد الحكم نهائياً، ومن المرجح أن يتم الطعن عليه.