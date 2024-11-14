استقرار أسعار النفط بعد تراجعها بسبب صعود الدولار

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الخميس مع توخي المتعاملين الحذر بعد الانخفاضات الكبيرة للأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب صعود الدولار ومخاوف من زيادة العرض وسط تباطؤ نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 72.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0937 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 68.36 دولار.

وقال دانش ليم محلل الاستثمار لدى فيليب نوفا "المحرك الأساسي لأسعار النفط، سواء في الأمد القريب أو البعيد، سيكون اتجاه الدولار" مضيفا أن ديناميكيات العرض والطلب وضعت ضغوطا على الأسعار مؤخرا.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عام ليواصل مكاسبه التي حققها أمس الأربعاء عندما بلغ أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية، وذلك بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ارتفع بمعدل يتماشى مع التوقعات.

وهذا بدوره أثار مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن السوق عبارة عن "تركيبة من عوامل الطلب الضعيفة"، مع المخاوف في الآونة الأخيرة التي تتمثل في ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وأضاف "هذا يزيد من احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال 2025 وبشكل عام، فإن نقص السيولة يقلل القدرة على تحفيز الطلب على النفط".

وعلى صعيد العرض والطلب، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي قليلا إلى 13.23 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام، أو بما يزيد 300 ألف برميل يوميا عن المستوى القياسي الذي سُجل العام الماضي وبلغ 12.93 مليون برميل يوميا، وارتفاعا أيضا من مستوى 13.22 مليون برميل يوميا الذي توقعته في وقت سابق.

ورفعت الإدارة كذلك توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يوميا مقابل 102.5 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة مدفوعة بزيادة متوقعة في إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع إنتاجا عالميا يبلغ 104.7 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن يصدر تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من اليوم.