الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب 2% أمس، مسجلةً أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الأمريكي بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، فيما قدم ضعف الدولار مزيداً من الدعم للذهب.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4082.17 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2% إلى 4090.50 دولاراً للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 49.95 دولاراً للأونصة ليسجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر، وارتفع البلاتين 1.7% إلى 1571.10 دولاراً، وصعد البلاديوم 2.2% إلى 1410.48 دولارات.