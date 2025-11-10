مبيعات تسلا في الصين تهبط إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

انخفضت مبيعات تسلا في الصين إلى 26006 سيارات في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ضعفاً في الطلب في سوق تتسم بتنافسية شديدة.

وهبطت المبيعات 35.8 بالمئة على أساس سنوي وانخفضت من 71525 سيارة في سبتمبر أيلول، وهو ذات الشهر الذي بدأت فيه تسلا تسليم طراز (واي. إل) المتاح حصرياً في السوق الصينية.

لكن بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية اليوم الإثنين أظهرت أن صادرات تسلا من السيارات المصنعة في الصين قفزت إلى مستوى قياسي في عامين إلى 35491 سيارة الشهر الماضي.

وتراجعت حصة تسلا في سوق السيارات الكهربائية بالصين إلى 3.2 بالمئة فقط في أكتوبر، بانخفاض حاد عن 8.7 بالمئة في الشهر السابق لتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.