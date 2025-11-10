«يو بي إس» يتوقع استمرار انتعاش وول ستريت مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي حتى 2026



أعلنت «يو بي إس جلوبال ريسيرش» اليوم الإثنين أن انتعاش وول ستريت، المدفوع بالذكاء الاصطناعي، سيمتد حتى عام 2026، حيث حددت الشركة هدف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية العام المقبل عند 7500 نقطة، مراهنةً على أرباح قوية للشركات ومكاسب في قطاع تكنولوجيا مركّز ولكنه مرن.

يقترب المؤشر القياسي من مستوى 7000 نقطة، بعد أن أغلق عند 6728.80 نقطة يوم الجمعة، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي، وأرباح الشركات القوية، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة.

لا تزال شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت المحرك الرئيس لهذا الانتعاش، حيث يُغذّي الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً قياسياً. نتوقع نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 14.4% حتى عام 2026. وبعد بضعة أرباع سنوية بطيئة، من المتوقع أن يبدأ النمو بالتسارع اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لشركة الوساطة الأوروبية.

وأضافت إنه على الرغم من استمرار المخاوف بشأن فقاعة السوق وتقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، إلا أن تأثيرها من المرجح أن يكون ضئيلاً.

التوقعات العالمية.

في مذكرته بعنوان «توقعات الاقتصاد العالمي والأسواق 2026-2027»، توقع بنك يو بي إس تسارع نمو الاقتصاد العالمي في عام 2026، مع تحسن ثقة الشركات والمستهلكين، وطرح الاقتصادات الكبرى حوافز مالية جديدة.

وحذر يو بي إس قائلاً: «خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، نحتاج أولاً إلى تجاوز مرحلة حرجة، حيث لا تزال الرسوم الجمركية تؤثر في الأسعار (في الولايات المتحدة) والصادرات (عالمياً)».

من بين الأسواق الناشئة، يُفضل يو بي إس الأسهم الصينية واليوان. قالت شركة الوساطة إن تحسن الثقة، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وانتعاش نمو الائتمان، كلها عوامل تُتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مزيداً من تخفيف السياسات النقدية.

وأضاف بنك يو بي إس إن تراجع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن أمام السندات الألمانية والذهب وعملات المحور الأوروبية قد يتغير مع انخفاض التضخم في أكبر اقتصاد عالمي بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2026.