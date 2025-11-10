النفط يصعد مدعوماً بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 64.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0123. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولارا للبرميل، مرتفعا 50 سنتا أو 0.84 بالمئة.

أصبح إنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية، الذي دخل الآن يومه الأربعين، في متناول اليد حيث تحرك مجلس الشيوخ أمس الأحد نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية..

وقال توني سيكامور، مُحلل الأسواق في مجموعة الأزمات الدولية "إعادة الفتح الوشيكة هي بمثابة دفعة مُرحّب بها، حيث ستعيد الأجور إلى 800 ألف عامل اتحادي وتُعيد تشغيل البرامج الحيوية التي سترفع ثقة المستهلكين ونشاطهم وإنفاقهم.

وأضاف "من المفترض أن يساعد ذلك أيضا في تحسين معنويات المخاطرة في الأسواق" ويتسبب في انتعاش أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 62 دولارا للبرميل.

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو اثنين بالمئة في الأسبوع الماضي وسجلا ثاني انخفاض أسبوعي لهما، وسط مخاوف من تخمة المعروض. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يُعرف باسم "أوبك+"، على زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر، لكنها أوقفت أيضا المزيد من الزيادات في الربع الأول من العام القادم.

كما زادت مخزونات الخام الأمريكية بينما ارتفع حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية إلى مثليه في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أدى تشديد العقوبات الغربية إلى تقليص الواردات إلى الصين والهند، ومع نقص حصة الاستيراد التي حدت من الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة، خوفا من تخمة المعروض.