50 مليار دولار القيمة الإجمالية لساعات «رولكس سبمارينر»

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع ساعات «رولكس» من طراز «سبمارينر»، التي تم تصنيعها، ما يقارب 50 مليار دولار، وفقاً لتحليل لبيانات الإنتاج التي نشرتها الشركة السويسرية لأول مرة.

كشف كتاب موثوق من «رولكس» بعنوان «سبمارينر: ساعة كشفت الأعماق» أن حوالي 4 ملايين ساعة غوص أنتجت من طرازي «سبمارينر» و«سي دويلر» بين عامي 1953 و2020. تقدر منصة «صبدايل» البريطانية للتداول في الساعات المستعملة أن تلك الساعات تساوي قيمتها الإجمالية حوالي 46 مليار دولار، وفقاً للأسعار الحالية، وربما تقترب من 50 مليار دولار إذا شمل التقدير ساعات «سبمارينر» المصنعة بعد عام 2020.

تؤكد هذه الأرقام قدرة بعض ساعات «رولكس» على الاحتفاظ بقيمتها، حيث يتداول العديد من الطرز في السوق الثانوية بأسعار أعلى من أسعارها الأصلية، على الرغم من أن «رولكس» تصنع أكثر من مليون ساعة سنوياً، وفقاً لتقديرات المحللين.

صممت ساعة «سبمارينر»، التي يعود إنتاجها إلى أكثر من 70 عاماً خصيصاً للغواصين، لكنها تشاهد حالياً بشكل أكثر على معصم المتداولين في «وول ستريت» أو «حي لندن المالي». يعود الشكل الحالي للساعة إلى النموذج الأصلي، الذي تم تصميمه في عام 1953.

قال إريك ويند، تاجر ساعات عتيقة مقيم في فلوريدا، والذي سبق له العمل في دار «كريستيز» للمزادات: «عندما أغلق عيني وأفكر في رولكس، الساعة التي تظهر في مخيلتي هي سبمارينر».

يمكن أن تحتفظ بعض الطرز النادرة من «سبمارينر» بقيمة أعلى من الطرز كثيفة الإنتاج. تجاوزت القيمة الإجمالية لنموذج يعرفه هواة جمع الساعات باسم «ذا هالك» ذي الميناء والإطار الأخضر، النموذج القياسي المماثل لفترة وجيزة، خلال فترة هوس السوق بالساعات الفاخرة المستعملة في عام 2022، رغم أن «رولكس» أنتجت نصف الكمية فقط من هذا الطراز في الفترة ما بين 2010 و2020، وفقاً لبيانات «صبدايل».

مع ذلك يفترض أن التقديرات السوقية لجميع ساعات الغوص من «رولكس» التي أنتجت تفترض بقاء جميع الساعات الـ4 ملايين تقريباً حتى الآن، لكن من المؤكد أن العديد منها فقد أو أهمل، أو لم يعد يعمل أو لا يمكن إصلاحه.