النفط يقفز 4 % بعد تثبيت إنتاج «أوبك+»

قفزت أسعار النفط بنحو 4% أمس، بعد أن أبقى تحالف «أوبك+» على الإنتاج في يوليو عند مستوى الشهرين السابقين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 3.6% إلى 65.06 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 2.99 دولار أو 4.9% إلى 63.78 دولاراً. وتراجعت عقود الخامين أكثر من 1% في الأسبوع الماضي.

وقرر تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، السبت الماضي زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى استعادة حصتها السوقية ومعاقبة الأعضاء الذين تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة.

وقالت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ يوم الجمعة إن المجموعة قد تناقش زيادة أكبر. وقال متداولو النفط إن قرار زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً قد تم احتسابه بالفعل في العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس.

ويتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن ينفذ أوبك+ زيادة أخيرة في الإنتاج قدرها 410 آلاف برميل يومياً في أغسطس. كما توقع محللو مورجان ستانلي إضافة 411 ألف برميل يومياً كل شهر، ليصل الإجمالي إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول أكتوبر.