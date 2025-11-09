اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات "تعاف طفيف"

أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات "تحسن طفيف" مدفوعا بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من استمرار التباطؤ في قطاع البناء وتباطؤ نمو الصادرات، بحسب ما ذكره معهد أبحاث تديره الدولة اليوم الأحد.

وأفاد معهد التنمية الكوري في تقييمه الاقتصادي الشهري الأخير بأنه: "على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات، يبدو أن الاقتصاد يتحسن قليلا، مدفوعا بالاستهلاك"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي المحرك الرئيسي لشحنات البلاد إلى الخارج، ظلت قوية. ومع ذلك، حذر المعهد من أن الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب تأثير الإجراءات الجمركية الأمريكية.

ووفقا للبيانات الحكومية، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر بنسبة 6ر3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى $ 57ر59 مليار دولار أمريكي، مسجلة نمو للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الطلب على أشباه الموصلات.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 4ر25% على أساس سنوي لتصل إلى 73ر15 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق لشهر أكتوبر.

ومع ذلك، انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب نقص أيام العمل الناجم عن عطلة تشوسوك الممتدة التي وقعت في هذا الشهر من هذا العام. كما سجل رقم أكتوبر تباطؤا عن الارتفاع الذي بلغ 7ر12% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وأشار معهد التنمية الكوري إلى أنه: "على الرغم من تحسن الظروف التجارية جزئيا مع إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة".