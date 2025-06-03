الإقبال على الملاذ الآمن يدفع الذهب إلى 3350 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب نحو 2 %، أمس، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن، إذ أجج تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم المخاوف التجارية والجيوسياسية عالمياً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 3352.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ 23 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 % إلى 3377.50 دولاراً.

وانخفض الدولار 0.5 % مقابل عملات رئيسية أخرى بعد إعلان ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 % إلى 50 %، ومع تنديد بكين باتهامها بانتهاك اتفاق بشأن شحنات المعادن المهمة. ومن شأن انخفاض الدولار أن يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد: من المتوقع أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قريباً لحل النزاع حول المعادن المهمة.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى (يو. بي. إس) «أعتقد أن (معنويات) تجنب المخاطرة مع انخفاض الأسهم الآسيوية من بين العوامل، والعامل الآخر هو تصاعد التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا، (يرفع) الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب».