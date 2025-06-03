«تيسنكروب» تعتزم شطب 11 ألف وظيفة

أعلنت شركة «تيسنكروب ستيل يوروب» - أكبر شركة للصلب في ألمانيا - تمسكها بخططها التي أعلنت عنها في نوفمبر الماضي بشأن شطب 11 ألف وظيفة، معلنة عزمها طرح خطة اجتماعية لتنظيم هذه العملية.

وقال الرئيس الجديد للموارد البشرية في الشركة، ديرك شولته، في تصريحات صحيفة: إن مفاوضات الأجور الجماعية مع نقابة «آي جي ميتال» للعاملين في قطاع المعادن ستبدأ «قريباً».

وفي نوفمبر الماضي، قدمت شركة «تيسنكروب ستيل يوروب» خططاً لخفض عدد الوظائف من مستواها الحالي الذي يقل قليلاً عن 27 ألفاً إلى 16 ألف وظيفة في غضون ست سنوات. وأعلنت الشركة أنه سيُجرى شطب 5 آلاف وظيفة بحلول نهاية عام 2030 من خلال «تعديلات في الإنتاج والإدارة»، وسيتم الاستعانة بمصادر خارجية في 6 آلاف وظيفة أخرى.

ووجهت نقابة «آي جي ميتال» انتقادات لاذعة لخطط الشركة وأعلنت عن «مقاومة شرسة». وفي نهاية العام الماضي طالبت النقابة - كشرط مسبق للمفاوضات - باستبعاد التسريحات الإجبارية وإغلاق المواقع، وتوفير تمويل طويل الأجل للشركة.