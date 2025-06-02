تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية وارتفاع أسعار النفط

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، وارتفعت أسعار النفط مع تفاقم التوترات التجارية والصراع الروسي الأوكراني، مما زاد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 2%، حيث تبادلت بكين وواشنطن التصريحات اللاذعة بشأن التجارة.

وزاد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50% من مخاوف المستثمرين.

وأعربت الصين عن إدانتها للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بسبب إصدارها إرشادات للرقابة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، واعتزامها إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.

وأغلقت الأسواق في البر الرئيسي للصين بسبب عطلة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر1% ليصل إلى 03ر22969 نقطة، حيث تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بخرق اتفاقية الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها في جنيف الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3ر1% ليصل إلى 67ر37470 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1ر0% ليصل إلى 97ر2698 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 10ر8414 نقطة.

وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 4ر0%، كما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 6ر1 %.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضي، على تباين، حيث أنهت "وول ستريت" أفضل شهر لها منذ عام 2023.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 1ر0 % ليصل إلى 69ر5911 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 07ر42270 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 77ر19113 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط بعدما قررت أوبك بلس زيادة الإنتاج بصورة طفيفة بدءا من يوليو المقبل. وكانت هذه هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 80ر1 دولار ليصل إلى 59ر62 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 60ر1 ليصل إلى 38ر64 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 11ر143 ينا يابانيا من 87ر143 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1405ر1 دولار من 1351ر1 دولار.