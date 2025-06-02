الاتحاد الأوروبي يستعد لتقييد وصول الصين لعقود مشتريات المعدات الطبية

من المقرر أن يقيد الاتحاد الأوروبي حصول مصنعي المعدات الطبية الصينية على عقود المشتريات العامة، بحسب مصادر مطلعة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سرية المناقشات إن دول الاتحاد الأوروبي سوف تصوت على الإجراء المقترح اليوم الاثنين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن شأن الخطوة في حال دعمتها الدول الأعضاء، أن تصبح أول إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي بناء على آلية المشتريات الدولية، وهو قانون صدر عام 2022 يرجى منه تعزيز التبادلية في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة.

ومن شأن فرض القيود أن يفتح جبهة جديدة مع الصين فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لإضفاء التوازن على علاقته مع بكين.

ولم يرد ناطق باسم المفوضية الأوروبي، الذراع التنفيذية للتكتل، على الفور على طلب بالتعليق.

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا في شراء الصين للمعدات الطبية في أبريل الماضي، ووجد في يناير أن بكين تعامل الشركات الأجنبية بشكل تمييزي. ولم تتوصل المشاورات لحلول بديلة، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء في وقت سابق.