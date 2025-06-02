انكماش قطاع الصناعات التحويلية بتركيا في مايو وسط ضعف الطلب

أظهر مسح اليوم الاثنين أن انكماش قطاع الصناعات التحويلية في تركيا استمر في مايو مع تقليص الشركات للإنتاج والتوظيف ونشاط الشراء في ظل ضعف الطلب.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا الصادر عن (غرفة صناعة إسطنبول) إلى 47.2 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل. وتشير أي قراءة للمؤشر دون 50 نقطة إلى انكماش في النشاط.

وكشف المسح أن الطلبيات الجديدة انخفضت، في انعكاس لاستمرار ضعف الطلب، وهو ما ساهم في التباطؤ الأكثر وضوحا منذ أكتوبر الماضي في إنتاج الصناعات التحويلية.

وأظهر المسح أيضا تراجع التوظيف ونشاط الشراء وتقليص المصنعين لمخزوناتهم من المشتريات والسلع تامة الصنع.

وجاء في المسح أن تكاليف مستلزمات الإنتاج استمرت في الزيادة بشكل حاد، لكن وتيرة التضخم تراجعت من أعلى مستوى لها في عام واحد والذي سجلته في أبريل، كما انحسر تضخم أسعار الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى في عام 2025.

وقال آندرو هاركر، مدير الاقتصاد في شركة ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "ستعلق الشركات آمالها على تحفيز النمو في المستقبل القريب، كانت هناك على الأقل بعض المؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية خلال الشهر مما قد يعطي المصنعين فرصة لالتقاط الأنفاس".