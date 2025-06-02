الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تهديدات ترامب برسوم جمركية جديدة

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين منهية مكاسبها الشهرية في مايو بعد أن تسببت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة في إشعال توترات التجارة العالمية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 إلى 50 بالمئة وهو ما قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للرد عليه.

وتراجعت أسهم شركات الصلب في أوروبا إذ انخفض سهم أرسيلور ميتال واحدا بالمئة ونزل سهم مجموعة تيسنكروب بنسبة 1.1 بالمئة.

وألقت الرسوم الجمركية، التي يمكن أن تؤثر على السيارات، بظلالها على أسهم شركات صناعة السيارات إذ انخفض مؤشر القطاع 1.2 بالمئة.

ووافقت شركة سانوفي على شراء بلوبرينت مدسينز كوربوريشن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها مقابل 129 دولارا للسهم وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ حوالي 9.1 مليارات دولار. وسجلت أسهم مجموعة الأدوية الفرنسية انخفاضا طفيفا.

وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى البنك المركزي الأوروبي الذي سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس.

كما ستشهد الأيام المقبلة صدور تصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وكريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية عن أداء التكتل التجاري.