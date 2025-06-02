مخاوف التوتر التجاري بين أمريكا والصين تهبط بمؤشر نيكاي

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وكذلك ارتفاع الين الذي أضر بشركات تصنيع السيارات.

وهبط المؤشر نيكاي 1.3 بالمئة ليغلق عند 37470.67 نقطة وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87 بالمئة إلى 2777.29 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لأبحاث الاستثمار لدى شركة (إيوايكوزمو سيكيوريتيز) "المستثمرون قلقون بشأن تزايد الشكوك حول القضايا التجارية".

وأضاف "تلاشى التفاؤل بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي دفعت المؤشر نيكاي فوق المستوى النفسي المهم البالغ 38 ألف نقطة الأسبوع الماضي".

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الصين بمخالفة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وهدد مجددا بشكل ضمني بتشديد موقفه مع بكين.

وقال ترامب في وقت لاحق إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أمل أن يتوصل الطرفان إلى حل للخلافات بينهما بشأن التجارة والرسوم الجمركية.

وارتفع الين اليوم الاثنين بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 143.15 مقابل الدولار، وذلك بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة. وقال أريساوا إن هذا أثر أيضا على الأسهم اليابانية.

وتضغط قوة الين على أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها من خلال تقليل قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وذكر أريساوا "أحد المؤشرات التي تحرك السوق هو قمة قادة مجموعة السبع التي ستعقد في كندا في وقت لاحق هذا الشهر، إذ قد نشهد فيها مصير المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة".

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات بانخفاض سهمي شركتي تويوتا موتور وهوندا موتور بنسبة 2.82 بالمئة و2.11 بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ هبط سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.76 بالمئة و1.72 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية، وعددها 33، في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء خمسة، إذ تراجع قطاعا السيارات وتصنيع الإطارات بنسبة اثنين و3.22 بالمئة على الترتيب، ليسجلا أسوأ أداء.