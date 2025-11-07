فاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في أكتوبر

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بشكل كبير بوفرة المعروض العالمي.

وسجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً 126.4 نقطة في أكتوبر بانخفاض من قراءة معدلة لسبتمبر بلغت 128.5 نقطة.

وانخفض المؤشر بشكل طفيف مقارنة بمستواه في أكتوبر 2024، ويقل 21.1 % عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس 2022.

وارتفع المؤشر في يوليو إلى أعلى مستوى له في عامين قبل أن يستقر في أغسطس وينخفض ​​في سبتمبر إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار السكر.

تراجع السكر

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر مجدداً في أكتوبر 5.3 %، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 في ظل إنتاج البرازيل القوي وتوقعات بنمو الإنتاج في تايلاند والهند وانخفاض أسعار النفط الخام.

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.4 % مقارنة بسبتمبر نتيجة لانخفاض أسعار الحليب المجفف ونزول أسعار الزبدة التي تراجعت نتيجة توفر كميات كبيرة من الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

وفقد مؤشر أسعار اللحوم 2 % في أكتوبر بعد 8 أشهر من الزيادة، مع انخفاض حاد في أسعار لحوم الدواجن، في حين واصلت أسعار لحوم الأبقار ارتفاعها بفضل الطلب العالمي القوي.

وزادت أسعار الزيوت النباتية 0.9 % لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.

إنتاج الحبوب

وفي تقرير منفصل، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 مستوى غير مسبوق عند 2.990 مليار طن بعد أن كانت تتوقع 2.971 مليار طن الشهر الماضي.

وتنطوي أحدث التوقعات على زيادة 4.4 % عن مستوى الإنتاج في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار جميع الحبوب الرئيسية، وأن يصل إنتاج الذرة والأرز إلى مستويات غير مسبوقة.