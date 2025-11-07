الأصفاد الذهبية.. ماذا تعرف عن حزمة إيلون ماسك التريليونية؟

أقرت شركة تسلا خطة تعويض غير مسبوقة لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، تُصنف ضمن أكبر حزم الرواتب في تاريخ الشركات العالمية، تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار في حال تحقيق مجموعة من الشروط المرتبطة بالأداء. المميز في هذه الحزمة أنها لا تعتمد على أي راتب نقدي أو مكافآت سنوية، إذ لا يتقاضى ماسك أي أجر نقدي من الشركة، بل ترتكز بالكامل على أسهم تسلا، ما يجعل مكافأته مرهونة مباشرة بنجاح الشركة وأدائها في الأسواق.

الأصفاد الذهبية

وُصفت الصفقة من قبل البعض بـ "الأصفاد الذهبية"، لأنها تربط مستقبل ماسك المهني بشكل مباشر بأداء الشركة، ما يضمن بقاءه في قيادة تسلا لفترة طويلة. الحزمة ليست مجرد مكافأة مالية، بل أداة استراتيجية تربط الثروة الشخصية للمدير التنفيذي بتحقيق أهداف الشركة الطموحة، بما يشمل زيادة الإنتاج، توسيع مبيعات السيارات الكهربائية، وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات. بهذا الشكل، تتحول المكافآت التقليدية إلى رهانات طويلة المدى على نجاحات تسلا المستقبلية وقيادة ماسك للشركة نحو آفاق تكنولوجية جديدة.

12 شريحة من الأسهم

تشمل الحزمة الجديدة 12 شريحة من الأسهم، قد تمنح ماسك السيطرة على نحو 25% من أسهم "تسلا" حال تحقيقه مجموعة من الأهداف، من بينها رفع القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات. تُصرف هذه الشرائح تدريجيا عند وصول الشركة إلى معالم محددة، بحيث ترتبط كل شريحة بزيادة القيمة السوقية بنحو 500 مليار دولار تقريبا، إلى جانب تحقيق إنجازات تشغيلية واضحة.

تبدأ الشريحة الأولى عندما تصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليوني دولار، مقابل حوالي 1.54 تريليون دولار حاليًا، بينما ترتبط الشرائح التسع التالية بزيادة تدريجية للقيمة السوقية بمقدار 500 مليار دولار لكل شريحة، وصولًا إلى 6.5 تريليونات دولار، فيما تُمنح الشريحتان الأخيرتان عند زيادة القيمة بمقدار تريليون دولار لكل منهما.

وتشمل الأهداف التشغيلية زيادة الإنتاج، توسيع مبيعات السيارات الكهربائية، وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات، خاصة مشروع السيارة ذاتية القيادة والروبوت الآلي «أوبتيموس»، مما يوضح مدى الطموح في مكافأة ماسك وتحفيزه لدفع "تسلا" نحو قفزات هائلة في القيمة السوقية والابتكار.

ويؤكد مجلس إدارة تسلا أن ماسك يمثل العنصر الأساسي في تنفيذ رؤية الشركة الطموحة، التي تسعى لتحويل تسلا من مجرد مصنع سيارات إلى عملاق تكنولوجي عالمي.

فتحت الموافقة على هذه الخطة الطريق أمام ماسك، أغنى شخص في العالم، ليصبح أول تريليونير في التاريخ، إذ تسمح له الخطة بزيادة حصته في تسلا إلى 25% أو أكثر خلال العقد المقبل. ومع كل ارتفاع كبير في قيمة الشركة، قد يحصل ماسك على حصة إضافية تصل إلى 1% من الأسهم، ما يجعله أحد أكبر المالكين الفرديين في تاريخ الشركات العامة.

وللحصول على كامل المكافأة، يجب على ماسك تحقيق أهداف طموحة تشمل زيادة كبيرة في القيمة السوقية للشركة، إنعاش قسم السيارات المتراجع، والإطلاق الكامل لمشاريع الروبوتات والمركبات الذاتية القيادة.

وخلال اجتماع المساهمين، قال ماسك مرتديا سترة سوداء تحمل شعار "تسلا":"ليست مجرد صفحة جديدة للشركة، بل كتاب جديد بالكامل. هذا الكتاب يتمحور حول زيادة هائلة في إنتاج المركبات وتسريع إنتاج الروبوت (أوبتيموس) بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ."

اعتُبر التصويت على التعويضات نقطة فارقة لمستقبل الشركة، خصوصا بعد أن ألمح ماسك إلى احتمال تنحيه أو تركيز جهوده على شركاته الأخرى إذا لم يحصل على سيطرة أكبر.

ورغم معارضة بعض كبار المستثمرين، مثل صندوق الثروة السيادي النرويجي، تاسع أكبر مساهم في تسلا، كانت التوقعات تشير إلى تمرير الخطة وتمكين ماسك من مواصلة قيادة الشركة نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في المركبات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

جدل واسع حول الصفقة

أثارت الحزمة ردود فعل متباينة بين المستثمرين والخبراء. يرى المؤيدون أن ربط مكافآت ماسك بأداء الشركة يعزز الحافز لتحقيق نمو حقيقي ويضع مسؤولية قيادته على المحك. بينما يعتبر المعارضون أن قيمة الصفقة مبالغ فيها للغاية، وقد تؤدي إلى تخفيف ملكية الأسهم للمساهمين الآخرين، فضلاً عن زيادة اعتماد الشركة على شخص واحد.

أهمية الصفقة لاستراتيجية تسلا

تأتي هذه الصفقة في وقت تحاول فيه تسلا توسيع نطاق أعمالها خارج صناعة السيارات التقليدية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو ما يجعل نجاح ماسك شخصيًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الشركة. الصفقة ليست مجرد أموال، بل سلطة وتحكم استراتيجي، مما يضع ماسك في موقع يسمح له بتوجيه الشركة نحو مشاريع ثورية تتجاوز حدود السوق التقليدية.