النفط يتجه لثاني خسارة أسبوعية وسط مخاوف من فائض الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الجمعة" بعد تراجعها لثلاث جلسات بسبب مخاوف من وجود فائض في المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 63.88 دولار. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.94 دولار للبرميل مرتفعا 51 سنتا، أو 0.9 بالمئة.

ويتجه الخامان للانخفاض بنحو 1.5 بالمئة هذا الأسبوع، مع زيادة منتجين عالميين رئيسيين الإنتاج.

وقال أولي هفالباي، المحلل لدى شركة إس.إي.بي "لا تزال السوق توازن بين فائض المعروض النفطي وتوقعات الاقتصاد الكلي المتباينة".

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس إن الزيادة المفاجئة في المخزونات الأمريكية بمقدار 5.2 مليون برميل أججت خلال الأسبوع الجاري المخاوف من فائض المعروض.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة " الأربعاء" أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط كذلك بسبب المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على الاقتصاد بشكل عام.

وأمرت إدارة ترامب بخفض عدد الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية بسبب النقص في مراقبي الحركة الجوية، في حين أشارت تقارير البيانات الاقتصادية من شركات خاصة إلى ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة في أكتوبر.

وقررت منظمة "أوبك+"، "الأحد" زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل مؤقتا خوفا من تخمة المعروض.

وتسببت العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا وإيران في اضطراب الإمدادات إلى الصين والهند، أكبر مستوردين في العالم، مما قدم بعض الدعم للأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من النفط الخام في أكتوبر ارتفعت 2.3 بالمئة مقارنة مع واردات سبتمبر وصعدت 8.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 48.36 مليون طن، وسط معدلات تشغيل مرتفعة في مصافي البلاد.

وأعلنت شركة جونفور السويسرية لتجارة السلع الأولية "الخميس" سحب مقترحها لشراء الأصول الأجنبية لشركة الطاقة الروسية لوك أويل بعد أن وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية "بدمية" روسيا، وأشارت إلى معارضة واشنطن للصفقة.