الذهب لا يوجد فقط في المناجم.. اكتشف أماكنه المذهلة





غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه الرمز الأسمى للثروة، معدن لامع، ثمين، ومخبأ في أعماق الأرض أو ضمن رواسب الأنهار، لكن المثير للدهشة هو أن هذا المعدن الثمين أكثر شيوعا مما نتخيله، إذ يمكن العثور عليه في أماكن غير متوقعة تماما، من داخل أجسادنا إلى أعماق المحيطات، ومن النباتات إلى الصخور الفضائية. ورغم أن كميات الذهب في هذه المواقع غالبا صغيرة وغير قابلة للاستخراج التجاري، إلا أنها تُقدّم لمحة آسرة عن انتشاره في الطبيعة وعلاقته بالحياة والكون.

وجود الذهب داخل جسم الإنسان

قد يبدو الأمر خياليا، لكن الذهب موجود بالفعل في أجسامنا. وفقًا لتقارير "wionews"، يحتوي الجسم البشري العادي على نحو 0.2 مليغرام من الذهب، موزعا في الدم والخلايا المختلفة. يلعب الذهب دورا حيويا في نقل الإشارات الكهربائية، خاصة في الخلايا العصبية والمفاصل، مما يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

رغم أن هذه الكمية ضئيلة جدا ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أن الذهب يعمل بصمت في الخلفية، محققا التوازن الكهربائي داخل أجسامنا. هذا الاكتشاف يذكّرنا بأن المعادن الثمينة ليست مجرد رموز للثروة، بل لها أدوار أساسية في الحياة البيولوجية نفسها.

الذهب في المحيطات.. كنز مخفي لا يُستخرج

عندما نتحدث عن المحيطات، نفكر عادة في الماء والحياة البحرية، وليس في الذهب. لكن الواقع مذهل، تحتوي مياه البحار على نحو 20 مليون طن من الذهب المذاب. ورغم أن التركيز منخفض جدا بحيث لا يمكن استخراجه تجاريا، فإن هذا المعدن ينتشر عبر المحيطات بأعداد هائلة، مما يطلق عليه البعض مصطلح "الذهب السائل".

هذا الكم الهائل من الذهب المذاب يثير فضول العلماء وصائدي الكنوز على حد سواء، ويظل تحديا علميا وتجارًا لاستخراجه بشكل مربح. حتى الآن، لم يُطور بعد أي أسلوب عملي وفعال لاستخلاص هذا الذهب من مياه البحر، لكن الفكرة نفسها تُظهر مدى انتشار الذهب بشكل غير متوقع في الطبيعة.

الذهب من النجوم: رحلة عبر الكون

الفضاء ربما يكون المكان الأكثر غرابة لتواجد الذهب. تشير الدراسات إلى أن جزءا كبيرا من الذهب الموجود على الأرض وصل إلينا عن طريق النيازك منذ مليارات السنين. ارتطمت هذه الصخور الفضائية المليئة بالمعادن النفيسة بالأرض في مراحل تكوينها الأولى، مخلفة الذهب وغيره من المعادن في قشرتها.

هذه النظرية لم تُسهم فقط في تفسير أصل الذهب على الأرض، بل أثارت أيضا اهتماما كبيرا بمجال التعدين الفضائي، حيث قد تُشكل الكويكبات مستقبلًا مصادر جديدة للمعادن النفيسة. ومن المدهش أن ما نستخدمه اليوم على الأرض قد يكون رحل آلاف السنين عبر الفضاء قبل أن يصل إلينا.

النباتات كمستودعات صغيرة للذهب

الذهب لا يقتصر على الصخور والمياه والجسم البشري، بل يمكن أن نجده أيضا في النباتات. بعض الأنواع مثل أشجار الكينا والتنوب النرويجي تستطيع امتصاص كميات صغيرة من الذهب من التربة، حيث تنقله الجذور إلى الأوراق وتخزنه هناك.

رغم أن هذه الكميات لا تُشكل مصدرا للتعدين، إلا أنها توضح دورة المعادن في الطبيعة. وأظهرت دراسات، مثل تلك المنشورة في مجلة Molecules، أن الميكروبات تلعب دورا مهما في مساعدة النباتات على امتصاص الذهب وتحويله إلى جسيمات نانوية محصورة داخل أنسجة النبات.