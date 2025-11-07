تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بشكل كبير بوفرة المعروض العالمي.

وسجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا 126.4 نقطة في أكتوبر بانخفاض من قراءة معدلة لسبتمبر بلغت 128.5 نقطة.

وانخفض المؤشر بشكل طفيف مقارنة بمستواه في أكتوبر 2024، ويقل 21.1 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس 2022.

وفي تقرير منفصل، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 مستوى غير مسبوق عند 2.990 مليار طن بعد أن كانت تتوقع 2.971 مليار طن الشهر الماضي.

وتنطوي أحدث التوقعات على زيادة 4.4 بالمئة عن مستوى الإنتاج في 2024.