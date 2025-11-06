«أبل» تدفع مليار دولار سنوياً لـ«غوغل» لتشغيل «سيري» بالذكاء الاصطناعي

اقتربت «أبل» من إتمام اتفاق بدفع نحو مليار دولار سنوياً مقابل نموذج ذكاء اصطناعي فائق القوة يضم 1.2 تريليون معامل طورته شركة «ألفابت»، وذلك بهدف المساعدة في عملية تحديث شاملة وموعودة لمساعدها الصوتي «سيري»، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب «بلومبيرغ».

وتعمل الشركتان حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ستمنح «أبل» إمكانية الوصول إلى تقنية «غوغل»، وذلك بعد فترة تقييم موسعة، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم كشف هويتها. ويتجاوز الـ 1.2 تريليون معامل في نموذج «غوغل» مستوى النماذج الحالية لدى «أبل» بكثير، حيث لا يزيد عدد المعاملات في نموذج «أبل» على 150 مليار معامل. ومن شأن هذه الخطوة أن توسع بشكل كبير قوة النظام وقدرته على معالجة البيانات المعقدة وفهم السياق.

وكانت «أبل» قد فكرت سابقاً في استخدام نماذج أخرى من أطراف ثالثة للتعامل مع هذه المهمة، لكن بعد اختبار «جيميناي» من «غوغل»، و«تشات جي بي تي» من «أوبن أيه آي»، و«كلود» من «أنثروبيك»، وقع اختيارها على نموذج «ألفابت» في وقت سابق من هذا العام، ويعتقد أن هذا حل مؤقت إلى أن تصبح نماذج «أبل» الخاصة قوية بما فيه الكفاية.

وسيتم إطلاق «سيري» الجديدة في الربيع المقبل. وقفزت أسهم الشركتين لفترة وجيزة يوم الأربعاء، وارتفع سهم «أبل» بأقل من 1% ليصل إلى 271.70 دولاراً، بينما ارتفع سهم ألفابت بنسبة 3.2% ليصل إلى 286.42 دولاراً.