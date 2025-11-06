الدولار يتماسك و«الاسترليني» تحت الضغط قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي

تماسك الدولار دون أعلى مستوياته في عدة أشهر الخميس وسط انتعاش الإقبال على الأصول عالية المخاطر، في حين ظل الجنيه الاسترليني تحت الضغط قبل اجتماع لبنك إنجلترا يتوقع المستثمرون منه نبرة تميل إلى التيسير النقدي. ولم يتحرك الدولار كثيراً وسجل 1.1495 مقابل اليورو، وهو ما يعني تراجعاً طفيفاً عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الثلاثاء عند 1.1469.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر من أكبر العملات تحركاً خلال الليل واقتفيا أثر تعافي أسواق الأسهم بعد انحسار عمليات البيع الحادة لأسهم التكنولوجيا. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% ليتداول عند 0.6508 دولار في آسيا. وصعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ليتداول عند 0.5665 دولار. وزاد الدولار بشكل طفيف أمام الين خلال الليل واستقر عند 153.93 يناً اليوم الخميس. ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة خلال ساعات. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3054 دولار الخميس، بعد أن ارتفع قليلاً من أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 1.3011 دولار الذي سجله الليلة الماضية.