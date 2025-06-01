بثروة 227 مليار دولار.. من هم أغنى 5 مليارديرات في عالم العملات المشفرة؟

يتصدر ساتوشي ناكاموتو، "مخترع بيتكوين"، قائمة أغنى 5 مليارديرات في عالم العملات المشفرة، حيث يتربع على عرش هذا القطاع الذي يمتلك فيه هؤلاء الأثرياء الخمسة مجتمعين نحو 227.7 مليار دولار، وذلك وفقًا لمجلة فوربس.

1-ساتوشي ناكاموتو

احتل المركز الأول ساتوشي ناكاموتو "مخترع بيتكوين" بثروة تقدر بـ 119.3 مليار دولار و هو اسم مستعار، يستخدمه الشخص أو الأشخاص الذين طوروا البيتكوين، وألفوا ورقته البيضاء، وأنشأوا البَرنامج المرجعي الأصليّ للبيتكوين ونشروه ويرجع هذا المبلغ الضخم لعدد كبير من عملات البيتكوين التي يُعتقد أنه يمتلكها كمبتكر للعملة.

ويقال إنه يوجد شخص ما وراء الاسم، نظرًا لأنه اخترع شفرة المصدر المعقدة للبيتكوين، كما يرتبط الاسم أيضًا بعدد من محافظ العملات المشفرة، التي يُفترض أنها مملوكة من قبل ناكاموتو.

قال دان كامينسكي ، الباحث البارز في مجال أمن الإنترنت ، لصحيفة نيويوركر في عام 2011: "إما أن يكون هناك فريق من الأشخاص الذين عملوا على هذا أو أن هذا الرجل عبقري".

2-تشانغ بينغ تشاو

يأتي في المرتبة الثانية بثروة قدرها 66.2 مليار دولار وهو مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

يأتي في المرتبة الثانية بثروة قدرها 66.2 مليار دولار وهو مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

بدأ المبرمج الصيني الكندي مسيرته المهنية في بناء أنظمة التداول عالية التردد لصالح رجال الأعمال المتميزين في وول ستريت.

أسس تشاو منصة Binance في عام 2017 وما زال يمتلك ما يقدر بنحو 90% من البورصة بالإضافة إلى مخزون من رموز BNB الخاصة بها.

في نوفمبر 2023، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس كجزء من تسوية شاملة مع السلطات الأمريكية.

3-جيانكارلو ديفاسيني

هو المدير المالي، تبلغ ثروته 22.4 مليار دولار، وربما أكبر مساهم في شركة تيدر، أكبر جهة مصدرة للعملات المشفرة المستقرة.

تم سك أكثر من 100 مليار رمز تيدر، وبفضل ارتفاع أسعار الفائدة، حققت تيثر أرباحًا بلغت 6.2 مليارات دولار في عام 2023.

ويملك ديفاسيني حصة تقدر بنحو 47% في تيثير، والتي تقدرها فوربس من خلال تطبيق مضاعفات السعر إلى الأرباح المتوسطة لمجموعة من البنوك المتوسطة الحجم ومديري الأصول المدرجة في البورصة.

4- بريان أرمسترونغ

يمتلك 10.4 مليارات دولار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Global، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

كان أرمسترونغ مهندس برمجيات سابق في شركة Airbnb، وشارك في تأسيس شركة Coinbase في سان فرانسيسكو عام 2012 مع تاجر العملات السابق فريد إيرسام.

طرحت Coinbase أسهمها للاكتتاب العام في طرح مباشر على بورصة ناسداك في 14 أبريل 2021، لتصل لفترة وجيزة إلى قيمة سوقية تبلغ 100 مليار دولار.

يملك أرمسترونغ حوالي 19% من أسهم Coinbase.

غادر المؤسس المشارك فريد إيرسام الشركة في عام 2017 لكنه لا يزال يمتلك 6% ويخدم في مجلس الإدارة؛ وهو أيضًا ملياردير.

5- مايكل سايلور

يمتلك ثروة تقدر بـ 9.4 مليارات دولار، أسس شركة برمجيات تحليلات الأعمال MicroStrategy وأدارها كرئيس تنفيذي حتى أوائل أغسطس 2022، عندما انتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة.

كان سيلور أحد أشهر المديرين التنفيذيين في فقاعة الإنترنت، وكان مليارديرًا في أواخر التسعينيات بفضل حصته في شركة مايكروستراتيجي.

وسقط من صفوف المليارديرات بعد أن أدت المحاسبة المشكوك فيها إلى إعادة بيان النتائج المالية وانهيار فقاعة الإنترنت مما أدى إلى انهيار السهم.

أصبح مليارديرًا مجددًا بفضل استثماراته في بيتكوين، في أكتوبر 2020، كشف أنه اشترى شخصيًا 17,732 بيتكوين مقابل 175 مليون دولار.

وقام بتوجيه خزائن شركة MicroStrategy إلى البيتكوين، حيث أنفق مليارات الدولارات لتجميع 214,400 بيتكوين.

كان سيلور عالم صواريخ سابق، ودرس علوم الطيران والفضاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بمنحة دراسية من القوات الجوية قبل أن يؤسس شركة MicroStrategy في عام 1989.

الأغنياء الخمسة

ساتوشي ناكاموتو: 119.3 مليار دولار

تشانغ بينع تشاو: 66.2 مليار دولار

جيانكارلو ديفاسيني: 22.4 مليار دولار

بريان أرمسترونغ: 10.4 مليارات دولار

مايكل سايلور: 9.4 مليارات دولار