النفط يستقر وسط استمرار المخاوف من ضعف الطلب وفائض المعروض

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في وقت مبكر من اليوم الخميس بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط استمرار الضغوط على السوق نتيجة لضعف الطلب وفائض المعروض العالمي من النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 63.54 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.27 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 59.60 دولارا.

وقال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء إن الطلب العالمي على النفط ارتفع منذ بداية العام وحتى الرابع من نوفمبر بواقع 850 ألف برميل يوميا وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف برميل يوميا.

وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.2 ملايين برميل إلى 421.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة 603 آلاف برميل.

وانخفضت أسعار النفط عالميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر بسبب المخاوف من وجود فائض في المعروض بعد زيادات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التي تتزامن مع استمرار تزايد إنتاج المنتجين من خارج المنظمة.