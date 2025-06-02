ارتفاع النقد المتداول في منطقة اليورو

يبدو أن التوقعات المتشائمة المتكررة بشأن الاختفاء الوشيك للعملات النقدية سابقة لأوانها، فرغم التراجع المطرد في تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية في المشتريات اليومية فإن حجم النقد المتداول في منطقة اليورو في ازدياد مستمر، وتفترض البنوك المركزية والخبراء في المنطقة أن هناك بالفعل مئات المليارات من اليورو المخزنة نقداً، لكن لا يتم إنفاقها في عمليات شراء.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي الألماني بلغت نسبة الأوراق النقدية المُحتفظ بها في ألمانيا كـ«مخزن للقيمة» العام الماضي حوالي 42%، أي ما يقرب من ضعفين ونصف ضعف ما كانت عليه في عام 2013، وبالأرقام المطلقة.

وفي نهاية عام 2024 تشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن هناك 395 مليار يورو مخزنة لدى الأسر الألمانية بتفاوت كبير من حيث حجم الأموال، حيث تظهر مسوحات أن العديد من الأسر لديها احتياطات نقدية ضئيلة أو ليس لديها على الإطلاق.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي الأوروبي بلغ إجمالي النقد المتداول في منطقة اليورو 1.56 تريليون يورو حتى مارس الماضي، بزيادة قدرها نحو 30 مليار يورو عن ربيع عام 2022، وبزيادة قدرها 300 مليار يورو عن بداية جائحة كورونا قبل خمس سنوات. وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو التداول النقدي بشكل ملحوظ منذ عام 2022 فإن كمية النقد المتداولة لا تزال في ازدياد، لا في تناقص.