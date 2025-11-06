ارتفاع الذهب بعد تراجع الدولار واستقرار النفط

ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع تراجع الدولار وعزوف المستثمرين عن المخاطرة فيما استقرت أسعار النفط. وخلال المعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8%، إلى 3963.03 دولاراً للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3%، إلى 3971.90 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9%، إلى 47.53 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.3%، إلى 1531.69 دولاراً، وربح البلاديوم 0.5%، إلى 1397.93 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.14%، إلى 64.53 دولاراً خلال التعاملات بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين بالجلسة السابقة وصعدت عقود غرب تكساس 9 سنتات الآجلة ، أو 0.15%، إلى 60.65 دولاراً.