ارتفاع الذهب بعد تراجع الدولار واستقرار النفط

رويترز

لندن

ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع تراجع الدولار وعزوف المستثمرين عن المخاطرة فيما استقرت أسعار النفط. وخلال المعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8%، إلى 3963.03 دولاراً للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3%، إلى 3971.90 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9%، إلى 47.53 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.3%، إلى 1531.69 دولاراً، وربح البلاديوم 0.5%، إلى 1397.93 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.14%، إلى 64.53 دولاراً خلال التعاملات بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين بالجلسة السابقة وصعدت عقود غرب تكساس 9 سنتات الآجلة ، أو 0.15%، إلى 60.65 دولاراً. 