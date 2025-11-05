مجلس إدارة تسلا يحذرالمساهمين: ادفعوا لماسك حزمة رواتب بـ 878 مليار دولار هذا الأسبوع وإلا!!

راهن مجلس إدارة تسلا بكل قوته على إيلون ماسك. والآن، على المستثمرين أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون أكبر رهان في تاريخ الشركة.

سيصوت المساهمون يوم الخميس على الخيار الحاسم الذي طرحه المجلس: إما دفع ما يصل إلى 878 مليار دولار من أسهم الشركة لماسك أو المخاطرة بتركه، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهم الشركة. ويقول الخبراء إن هذا القرار بمثابة استفتاء على ما إذا كانت قواعد حوكمة الشركات التقليدية تنطبق على أغنى رجل في العالم. يجادل مجلس الإدارة والعديد من المستثمرين بأن ماسك وحده قادر على الوفاء بوعوده بتحويل تيسلا إلى عملاق ذكاء اصطناعي يُنتج ملايين سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر. إذا حقق ماسك جميع أهداف الأداء التي وضعها مجلس الإدارة خلال عقد من الزمن، فسترتفع القيمة السوقية لشركة تيسلا إلى 8.5 تريليون دولار، حيث يمتلك ماسك حوالي ربع أسهمها.

يُمثل هذا تعويضًا أكبر بكثير من أي رئيس تنفيذي آخر، وسيظل ماسك يحصل على مدفوعات قياسية - عشرات المليارات - إذا لم يحقق معظم أهداف الأداء. ولا يكترث العديد من المستثمرين لهذه المبالغ الطائلة.

وصرحت نانسي تينجلر، الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة لافر تينجلر للاستثمارات، وهي مستثمرة في تيسلا: "إذا كان سعر السهم سيرتفع ستة أضعاف - وهذا شرط أساسي هنا - فسأجني الكثير من المال. لماذا أهتم بحجم المال الذي يجنيه إذا كان يؤثر على التغيير والرؤية؟"

يحذر كبار المساهمين وخبراء أجور المديرين التنفيذيين من أن الاقتراح يُمثل خطرًا جسيمًا على المستثمرين. قال الخبراء إن الحزمة تنتهك مبادئ الحوكمة، ليس فقط بسبب حجمها، ولكن لأن مجلس الإدارة يراهن صراحةً بمستقبل تيسلا على قائد واحد، مع وجود عدد لا يحصى من تضارب المصالح، والذي يقف لتعزيز سلطته غير المقيدة على الشركة. ويجادلون بأن الحوكمة المسؤولة تتطلب من مجالس الإدارة أن تظل منفتحة على سوق تنافسية لاختيار أفضل رئيس تنفيذي متاح في أي وقت.

لم يستجب ماسك لطلبات التعليق. وتقدم متحدث باسم مجلس إدارة تيسلا للتعليق.

أخبر ماسك أعضاء مجلس الإدارة خلال المفاوضات أنه قد يعطي الأولوية للعديد من مشاريعه الأخرى - بما في ذلك شركة الصواريخ سبيس إكس، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي، وشركة زراعة الدماغ نيورالينك - ما لم يتوصلوا إلى اتفاق. وقد أكدت رئيسة مجلس الإدارة، روبين دينهولم، مرارًا وتكرارًا على خطر خسارة ماسك في حال بيعه للمساهمين مقابل تعويضه. قال تشارلز إلسون، المدير المؤسس لمركز واينبرغ لحوكمة الشركات في جامعة ديلاوير، إن مجلس إدارة تيسلا "يُسيطر عليه رئيس تنفيذي لامع". وأضاف: "الجواب المناسب بالنسبة لي هو قول: 'أتمنى لك يومًا سعيدًا'.

أعرب كبار المساهمين، بمن فيهم أكبر صندوق معاشات تقاعدية عام في الولايات المتحدة، وهو نظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا (CalPERS)، وصندوق الثروة السيادية النرويجي، عن هذه المخاوف بمعارضتهم العلنية لتعويض ماسك. وصرح بنك نورجيس لإدارة الاستثمارات يوم الثلاثاء بأن اقتراح التعويض قد يُضعف قيمة أسهم المساهمين، وأنه فشل في التخفيف من "مخاطر الشخص الرئيسي" في رهن مستقبل تيسلا على ماسك.

سعى مجلس الإدارة إلى ضمان استمرار ماسك في قيادة الشركة من خلال بنود تشمل فترات استحقاق الأسهم. قال كريشنا باليبو، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال والمتخصص في حوكمة الشركات، إن المقترح يتماشى مع مصالح المساهمين من خلال ربط تعويضات ماسك بزيادات كبيرة في قيمة الأسهم، وإلزامه بالاحتفاظ بالأسهم التي يكسبها لمدة خمس سنوات. وأضاف أن ماسك يتمتع بسجل حافل في تحقيق نمو استثنائي في أسعار الأسهم، ولن يحصل على أكبر العوائد إلا إذا كرر ذلك.

وأضاف باليبو: "الأرقام كبيرة لأن الأهداف كبيرة".

تكمن قوة ماسك على مجلس الإدارة والمساهمين بشكل كبير في القيمة السوقية الحالية لأسهم تيسلا، والتي تتجاوز بكثير الأسس المالية الحالية لتراجع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية. بل إن القيمة السوقية لشركة تيسلا، البالغة 1.5 تريليون دولار، تعتمد بشكل شبه كامل على وعود ماسك طويلة الأمد بأن تيسلا ستهيمن على مستقبل المركبات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر.

ويقول بعض خبراء حوكمة الشركات إن خطر مغادرة ماسك الآن، والذي قد يتسبب في انهيار أسهم تيسلا، يمنحه سلطة هائلة لتقديم مطالب تعويض غير مسبوقة. أشار رئيس مجلس الإدارة، دينهولم، إلى ذلك في رسالة إلى المساهمين بتاريخ 27 أكتوبر: "بدون إيلون، قد تفقد تيسلا قيمة كبيرة، فقد لا تُقدّر شركتنا بما نطمح إليه".

ومن وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإن موقف مجلس الإدارة من الإبقاء على ماسك مفهوم، كما قال ديفيد لاركر، مدير مبادرة أبحاث حوكمة الشركات في كلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.