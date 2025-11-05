الصين تتوقع تجاوز اقتصادها 23.87 تريليون دولار بحلول 2030

توقع لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، نمو اقتصاد بلاده بمعدل ثابت خلال الأعوام المقبلة، بحيث يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 170 تريليون يوان (23.87 تريليون دولار) خلال خمس سنوات، بما يعادل نمواً سنوياً يقارب 4% حتى عام 2030.

وقال لي، خلال كلمته أمام قادة حكوميين ورجال أعمال في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، إن هذا النمو يمثل «مساهمة جديدة كبيرة في نمو الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن بلاده ستركز على «رفع الطلب المحلي، وخصوصاً تعزيز الاستهلاك»، باعتباره المحرك الأساسي لإطلاق إمكانات السوق الصينية.

وأكد أن «بعض الإجراءات الأحادية الجانب والحمائية كان لها تأثير شديد على النظام الاقتصادي العالمي».

وقال: «شهدت السنوات القليلة الماضية تصاعداً في القيود التجارية حول العالم، ما صعّب ممارسة الأعمال التجارية وأضر بمصالح العديد من الدول، لا سيما دول العالم النامي».

وأشارت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين في «سوسيتيه جنرال»، إلى توجه السلطات نحو تثبيت نمو الناتج الاسمي عند مستويات مستقرة، مؤكدة أن الأولوية الآن «ليست مقدار النمو بل الخروج من دوامة الانكماش السعري»، بحسب «بلومبرج».

وفي حين تسير الصين على الطريق الصحيح لتحقيق هدف نمو الاقتصاد البالغ حوالي 5% هذا العام يضر انكماش الأسعار بالنمو، لأنه يشجع المستهلكين على تأجيل عمليات الشراء، ويزيد من عبء الديون، ويقلص هوامش الربح، ما ينذر بدخول البلاد في دوامة هبوطية من ضعف الإنفاق وانخفاض الاستثمار.