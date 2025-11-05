المركزي السويدي يثبت سعر الفائدة عند 1.75% ويتوقع عدم تغييره الفترة المقبلة

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعاً يوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبقى عند هذا المستوى لفترة مقبلة.

وقال البنك المركزي السويدي في بيان: «يتبع المجلس التنفيذي الخطة المعلنة سابقاً للسياسة النقدية، وقرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75%».

و«من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى لفترة مقبلة».

وأجمع المحللون في استطلاع أجرته رويترز على عدم توقع أي تغيير في سعر الفائدة، مع توقع رفعها في أوائل عام 2027.

خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة ثماني مرات منذ ربيع عام 2024، وكان آخرها في سبتمبر، عندما صرح واضعو أسعار الفائدة بأن الاقتصاد المتباطئ لا يزال بحاجة إلى دفعة أخيرة، لكن دورة التيسير النقدي ربما تكون قد انتهت الآن.

من المتوقع أن ينتعش النمو في العام المقبل، ويعود ذلك جزئياً إلى تخفيضات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية الحكومية والميزانية الضخمة، بينما من المتوقع أن يتباطأ التضخم - الذي يتجاوز حالياً بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2%.

لم يقدم البنك المركزي أي توقعات جديدة بشأن أسعار الفائدة أو الاقتصاد. وسيعلن عن قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 18 ديسمبر.