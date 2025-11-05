رئيس سوفت بنك: الإغلاق الحكومي يعرقل إدراج باي باي في الولايات المتحدة

صرح جون مياكاوا، رئيس سوفت بنك اليابانية، يوم الأربعاء بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي أوقف المراجعة التنظيمية لإدراج باي باي، مشغل تطبيقات المدفوعات التابع لها، المزمع في الولايات المتحدة.

وأفادت رويترز الشهر الماضي أن المستثمرين يتوقعون أن تتجاوز قيمة باي باي 3 تريليونات ين (20 مليار دولار) في طرح عام أولي أمريكي قد يطرح في أوائل ديسمبر.

ولعبت باي باي دوراً في تشجيع المستهلكين اليابانيين على التخلي عن تفضيلهم الدائم للدفع النقدي من خلال تقديم خصومات على المدفوعات عبر تطبيقها للهواتف المحمولة.

تعد باي باي الشركة الرائدة في سوق مدفوعات رمز الاستجابة السريعة، كما تقدم خدمات تشمل الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان.