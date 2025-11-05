"آبل" تستعد لإطلاق حواسيب منخفضة التكلفة

تستعد لشركة آبل للدخول إلى سوق الحواسيب المحمولة منخفضة التكلفة للمرة الأولى، بحسب بلومبرغ، حيث تعمل آبل على تطوير جهاز "ماك" (Mac) اقتصادي يهدف إلى استقطاب العملاء بعيدا عن أجهزة "كروم بوك" من جوجل وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز".

وسيستهدف الجهاز الجديد، المصمم للطلاب والشركات والمستخدمين العاديين، الأشخاص الذين يتصفحون الويب بشكل أساسي، أو يعملون على المستندات، أو يجرون تعديلات خفيفة على الوسائط، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد تراجعت أسهم شركتي إتش بي وديل في التداول بالولايات المتحدة بعد هذا الإعلان.

وسيتم استخدام مكونات أقل تطورا في الكمبيوتر المحمول، الذي يحمل الاسم الرمزي J700، للحفاظ على سعر أقل بكثير من 1000 دولار، وهو ما يمثل خروجا عن استراتيجية التسعير الحالية لشركة أبل. والجهاز الآن في مرحلة الاختبار النشط ومراحل الإنتاج المبكرة مع موردين خارجيين.

وبحسب بلومبرغ فسيتضمن النظام معالجا من فئة iPhone وشاشة LCD أصغر حجما من 13.6 بوصة، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أبل شريحة هاتف ذكي داخل جهاز ماك. وتشير الاختبارات الداخلية إلى أن هذه الشريحة تتفوق في الأداء على معالجات ماك القديمة المخصصة لأجهزة ماك مثل M1.

وأرخص جهاز ماك حاليا هو ماك بوك آير بسعر يتراوح بين 999 و899 دولارا. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه آبل عن مبيعات لأجهزة ماك بقيمة 8.73 مليار دولار في الربع الأخير، متجاوزة التوقعات بقليل. ويتداول سهم آبل حاليا عند 270.43 دولارا أمريكيا، بارتفاع بنسبة 0.59% في مؤشر ناسداك.