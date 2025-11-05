الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع وسط إقبال على الشراء قبل بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في الجلسة السابقة، بينما انصب التركيز أيضا على بيانات أمريكية خاصة عن الوظائف بحثا على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3961.85 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0346 بتوقيت جرينتش. وكان قد تراجع بأكثر من 1.5 بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 أكتوبر .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3970.10 دولارا للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر التي لامسها في الجلسة السابقة.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي العملات لدى ريلاينس سكيوريتيز "إنها مجرد عمليات شراء لاقتناص الصفقات الرابحة مع عزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع في الأسواق المالية مما يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا".

وشهدت الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة عمليات بيع مكثفة على غرار وول ستريت، إذ أدت مخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المبالغ فيها للأسهم إلى تراجع الثقة.

وقال تريفيدي "يتعرض الذهب لضغوط بسبب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام وقد يشهد المزيد من الضغوط ليصل إلى 3900 دولار إذا كانت بيانات مؤسسة إيه.دي.بي مرتفعة".

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار رئيسه جيروم باول إلى أنه قد يكون آخر تخفيض في تكاليف الاقتراض لهذا العام.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن فرصة بنسبة 69 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، بعد أن كانت أكثر من 90 بالمئة قبل تصريحات باول.

ومع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما يوقف إصدار البيانات الرسمية، يركز المستثمرون على التقارير الاقتصادية غير الرسمية مثل تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر ، ولكنه انخفض بنحو 10 بالمئة منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 47.68 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1537.10 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1394.75 دولارا .