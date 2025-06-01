معادن نادرة بأرقام فلكية تشعل سباقاً عالمياً.. فكم سعرها؟

ليست الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية مجرد مناورة دبلوماسية؛ بل تقوم على رهانات أكبر بكثير، في مقدمتها السيطرة على كنوز أوكرانيا من العناصر الأرضية النادرة.

وفي ظل مساعي واشنطن للهيمنة على هذه الموارد في بلد أنهكته الحرب، تتصاعد المنافسة العالمية حول هذه المعادن الثمينة التي تُعد أساس الابتكارات التكنولوجية التي تحكم الحاضر وتحدد ملامح المستقبل — من الهواتف الذكية في جيوبنا إلى السيارات الكهربائية على الطرقات.

في هذا التقرير، استعراض لأبرز هذه العناصر النادرة التي تتسابق الدول للظفر بها، مرتبة حسب قيمتها السوقية (حتى 18 مارس 2025)، مع تسليط الضوء على استخداماتها وأهميتها، وفقا لـ loveMONEY.

ما هي العناصر الأرضية النادرة؟ ولماذا تكتسب كل هذه الأهمية؟

تتألف هذه المجموعة من 17 عنصرا معدنيا تتمتع بخواص فيزيائية وكيميائية فريدة تجعلها لا غنى عنها في العديد من الصناعات المتقدمة. تدخل هذه المعادن في صناعة كل شيء تقريبا من الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية، توربينات الرياح، أجهزة التصوير الطبي، أنظمة التسلح، الليزر، الزجاج، الصلب، تكرير النفط، وحتى المصابيح والمغانط.

تصنّفها العديد من الدول على أنها "معادن استراتيجية حرجة"، ليس فقط بسبب دورها الصناعي، بل لأنها تمثل نقطة ضعف جيوسياسية، فالصين تهيمن على أكثر من 70% من الإنتاج العالمي، بينما لا تتجاوز حصة الولايات المتحدة 12%، وتُفاقم القيود الصينية على التصدير التحديات التي تواجهها الدول الغربية لتنويع سلاسل التوريد.

ليست كلها نادرة... ولكنها كلها حيوية

رغم اسمها، إلا أن بعض هذه العناصر ليست نادرة من حيث الوفرة الجيولوجية، لكنها غالبا ما تكون موزعة بتركيزات منخفضة في الأرض، ما يصعّب استخلاصها اقتصاديا. وتُصنّف هذه العناصر إلى "خفيفة" و"ثقيلة"، حيث تكون الأخيرة عادةً أقل وفرة وأكثر تكلفة.

نقدم فيما يلي قائمة بأهم هذه العناصر، حسب السعر لكل كيلوغرام:

اللانثانوم (Lanthanum) السعر: 2.96 دولار

الاستخدامات: تكرير النفط، البطاريات، العدسات، الألياف البصرية، LED

المصدر الرئيسي: الصين (62%)

رغم تنوع استخداماته، يبقى من الأرخص بسبب وفرته والإفراط في الإنتاج.

السيريوم (Cerium) السعر: 4.13 دولارات

الاستخدامات: محولات العادم، الشاشات، تحسين السبائك

المصدر: الصين (60%)

أكثر العناصر وفرة، وسعره تراجع بنسبة 40% منذ 2021.

الساماريوم (Samarium) السعر: 11.70 دولارا

الاستخدامات: مغانط، الطاقة النووية، علاجات السرطان

رغم فوائده الطبية، سعره لا يزال في المتناول.

الإيتربيوم (Ytterbium) السعر: 13.77 دولارا

الاستخدامات: الليزر، الطب النووي، الساعة الذرية

أصله من انفجارات النجوم، ويُستخدم في تطبيقات عالية الدقة.

الغادولينيوم (Gadolinium) السعر: 23.54 دولارا

الاستخدامات: التصوير الطبي، الحواسيب الكمومية، الفولاذ

خصائص مغناطيسية مميزة، لكن سعره تراجع 70% مؤخرا.

الأوروبيوم (Europium) السعر: 26.85 دولارا

الاستخدامات: الشاشات، الليزر، الأحبار المضادة للتزوير

يُعد من أصعب العناصر فصلًا رغم وفرته النسبية.

الإتريوم (Yttrium) السعر: 32.35 دولارا

الاستخدامات: علاج السرطان، الموصلات الفائقة، الطاقة الشمسية

سعره متقلب وتحتكر الصين 94% من صادراته للولايات المتحدة.

الإربيوم (Erbium) السعر: 40.89 دولارا

الاستخدامات: الألياف الضوئية، الليزر، المفاعلات النووية

أساسي في شبكات الإنترنت عالية السرعة.

الهولميوم (Holmium) السعر: 64.43 دولارا

الاستخدامات: المغانط، الليزر، قضبان التحكم النووي

يُنتج بشكل أساسي في الصين، ويُستخرج بصعوبة.

النيوديميوم (Neodymium) السعر: 77.31 دولارا

الاستخدامات: محركات السيارات الكهربائية، توربينات الرياح

أحد الأعمدة الأساسية للطاقة النظيفة، ويتأثر سعره بمبيعات السيارات.

البراسيوديميوم (Praseodymium) السعر: 83.29 دولارا

الاستخدامات: مغانط، الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية

شريك دائم للنيوديميوم، وسعره تراجع بنسبة 60% عن ذروته في 2022.

الديسبروسيوم (Dysprosium) السعر: 297.37 دولارا

الاستخدامات: السبائك المغناطيسية، الطاقة النظيفة، الليزر

من أندر العناصر، وأسعاره مرشحة للارتفاع بسبب نقص الإمدادات.

اللوتيتيوم (Lutetium) السعر: 709.01 دولارات

الاستخدامات: علاج السرطان، البتروكيميائيات، تأريخ النيازك

: ثالث أندر العناصر الأرضية النادرة، وسعره مرتفع للغاية.

الثوليوم (Thulium) السعر1500 دولار

يُعد ثاني أندر العناصر النادرة بعد البروميثيوم، ويُستخدم في الليزر الطبي، ومعدات التصوير، ومجالات نووية متقدمة.

يُستخدم الثوليوم في عدة تطبيقات صناعية وتقنية، منها: أجهزة الأشعة السينية المحمولة. مكون في بعض أنواع الليزر الصلبة. الموصلات الفائقة عالية الحرارة.

العناصر الأرضية النادرة لم تعد شأناً جيوكيميائياً فقط، بل صارت جزءا لا يتجزأ من الصراعات الجيوسياسية والاستراتيجية. فبينما تتسابق الدول لتأمين احتياطياتها وتنويع مصادرها، تبقى الصين اللاعب الأقوى، مستفيدة من عقود من الهيمنة على الإنتاج والتكرير.