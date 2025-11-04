مطادرة دولية تسقط شبكة احتيال "عملات مشفرة".. كيف استدرجت العصابة ضحاياها؟

قالت وكالة التعاون القضائي للاتحاد الأوروبي "يوروجست" اليوم الثلاثاء إن محققين أوروبيين فككوا شبكة من المحتالين الماليين، واعتقلوا تسعة أفراد مشتبه بهم في غسل الأموال عبر العملات المشفرة.

وقالت "يوروجست" إن المشتبه بهم يزعم أنهم احتالوا على الضحايا بأكثر من 600 مليون يورو (689 مليون دولار) عن طريق طلب أموال لاستثمارات مزعومة في العملات المشفرة، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى نقد.

وتعاونت السلطات في فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا في التحقيق.

وجرت العملية الأسبوع الماضي، ونفذت الاعتقالات في قبرص وإسبانيا وألمانيا. وأجرت السلطات عمليات تفتيش أدت إلى مصادرة ما يزيد عن 5ر1 مليون يورو نقدا وعملات مشفرة.

وفقا لـ "يوروجست"، كانت المجموعة قد أنشأت العشرات من منصات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة والتي بدت شرعية ووعدت بعوائد عالية. وتم استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالات إخبارية ملفقة، وتأييدات مزيفة من المشاهير أو المستثمرين الناجحين.