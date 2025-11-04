خسائر بمليارات اليورو حال خروج إنتاج الصلب من ألمانيا

حذرت دراسة حديثة من أن نقل إنتاج الصلب المحلي في ألمانيا إلى الخارج قد يؤدي في حالات الأزمات إلى خسائر اقتصادية بمليارات اليورو.

وخلص تحليل أعده باحثان اقتصاديان من جامعة مانهايم الألمانية، بدعم من مؤسسة «هانس بوكلر» المقربة من النقابات، إلى أن الاقتصاد الألماني قد يتكبد ما يصل إلى 50 مليار يورو سنوياً من خسائر في القيمة المضافة إذا واجه «صدمة صلب» عالمية دون وجود إنتاج محلي.

ويقصد الباحثان بـ«صدمة الصلب» سيناريو تقوم فيه دول مصدرة رئيسية مثل الصين - نتيجة لصراعات جيوسياسية أو مشكلات في سلاسل التوريد - بتقليص صادراتها إلى أوروبا بشكل كبير في وقت قصير.

وفي مثل هذا الوضع، ستضطر قطاعات صناعية تعتمد على صناعة الصلب - مثل البناء وإنتاج المعادن وصناعة الآلات والتقنيات الكهربائية وصناعة السيارات - إلى دفع أسعار أعلى بكثير مقابل الحصول على الصلب. وجاء في الدراسة: «هذه الزيادة في التكاليف ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وبالتالي القيمة المضافة في هذه القطاعات». كما أشارت الدراسة إلى أن مثل هذه الأزمة ستؤثر على دخول الأسر، ما سيضعف الطلب المحلي.

وكتب معدا الدراسة، توم كريبس وباتريك كاتسمارشيك، أن «حتى حدوث تراجع تدريجي لصناعة الصلب ستكون له تبعات اقتصادية وسياسية». وأشارا الباحثان إلى أن المناطق ذات الكثافة العالية في صناعة الصلب، مثل دويسبورج وآيزنهوتنشتات وبريمن وزارلاند، ستكون الأكثر تضرراً.

وبحسب الدراسة، أظهرت تجارب من الولايات المتحدة وبريطانيا أن التدهور الاقتصادي في المناطق الصناعية غالبا ما يرتبط بصعود التيارات الشعبوية اليمينية. وجاء في الدراسة: «هذا ينطبق أيضاً على ألمانيا: سياسة تتخلى عن صناعات محورية لا تضعف الاقتصاد فحسب، بل تزعزع أيضاً الاستقرار الديمقراطي».

ويرى الباحثان أن إنتاج ما لا يقل عن 40 مليون طن من الصلب سنوياً في ألمانيا ضروري على المدى الطويل لتلبية الطلب بشكل موثوق.

وللمقارنة، تم إنتاج نحو 37 مليون طن من الصلب الخام في ألمانيا عام 2024. ويقترح معدا الدراسة أن يتم إنتاج نصف الكمية المستهدفة عبر تقنيات تقليل ثاني أكسيد الكربون، والنصف الآخر عبر صهر خردة الصلب في أفران كهربائية. وطالب الباحثان في هذا السياق بمزيد من الاستثمارات في منشآت إنتاج صلب صديقة للمناخ.

ومن المقرر أن يُعقد بعد غد الخميس في ديوان المستشارية ببرلين «قمة الصلب»، لمناقشة إجراءات تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الصلب الألمانية.