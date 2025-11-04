الدولار يواصل مكاسبه وسط شكوك إزاء خفض أسعار الفائدة



ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر أمام اليورو اليوم "الثلاثاء"، وسط ما أثاره انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من شكوك حيال احتمال خفض آخر لأسعار الفائدة العام الجاري مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة والإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وفي غضون ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن ألمحت وزيرة المالية البريطانية إلى وجود "خيارات صعبة" في ميزانيتها المقبلة.

وتراجعت معنويات السوق على نحو ملحوظ بعد انخفاض الأسهم وزيادة الإقبال على السندات الحكومية، بينما حافظت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري على قوتها.

وقال مايكل براون، كبير خبراء الأبحاث في بيبرستون "أعتقد أنه مجرد مسعى تقليدي للجوء إلى أصول الملاذ الآمن"، مشيراً إلى قوة كل من الدولار والين.

وتراجع اليورو للجلسة الخامسة على التوالي، منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1.148 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أول أغسطس. وانخفض الدولار 0.5 بالمئة أمام الين، على الرغم من أن العملة اليابانية ظلت قريبة من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر ونصف الشهر.

وقال براون "على الرغم من كل ما يثار عن "انهيار الدولار" في الصحف، فإنه لا يزال أفضل خيارات الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين".

ومع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، تراجع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6496 دولار، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة ثابتا عند 3.60 بالمئة وفق التوقعات، مؤكدا أنه يتخذ أسلوبا حذرا تجاه المزيد من التيسير النقدي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، هوت بتكوين اثنين بالمئة مسجلة 107486، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران.

وواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إصدار وجهات نظر متضاربة حيال وضع الاقتصاد والمخاطر التي تواجهه في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي جرى تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 65 بالمئة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 94 بالمئة قبل أسبوع.

وأدى هذا التحول في التوقعات على المدى القريب إلى تعزيز وضع الدولار. وتجاوز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستوى 100 نقطة لأول مرة منذ أوائل أغسطس آب، وكان آخر مستوى له عند 100.17.








