رئيسا "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" يحذران من تراجع أسواق الأسهم العالمية

حذر الرئيسان التنفيذيان لمؤسستي وول ستريت العملاقتين مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، اليوم الثلاثاء، من أن أسواق الأسهم قد تتجه نحو انخفاض، مما يبرز المخاوف المتزايدة بشأن التقييمات المرتفعة للغاية.

تأتي المخاوف من فقاعة السوق في الوقت الذي يواصل فيه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي صعوده الصاروخي، مسجلاً مستويات قياسية متكررة، معيداً إلى الأذهان ذكريات طفرة شركات الإنترنت.

قال تيد بيك، الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي، خلال قمة الاستثمار لقادة المال العالميين في هونغ كونغ: «يجب أن نرحب باحتمالية حدوث انخفاضات، تتراوح بين 10% و15%، غير مدفوعة بتأثيرات هاوية الاقتصاد الكلي».

حتى الآن، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير المخاوف المتعلقة بالتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين السياسي الناجم عن تغير ديناميكيات التجارة، والإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر، الذي دخل أسبوعه الخامس.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس، خلال القمة: «عندما تكون هناك هذه الدورات، يمكن أن تستمر الأمور لفترة من الزمن. ولكن هناك أموراً ستغير المعنويات وستؤدي إلى انخفاضات، أو تغير منظور هدف النمو، ولا أحد منا يتمتع بالذكاء الكافي لتوقعها حتى تحدث بالفعل».

انخفاض العقود الآجلة للسوق الأمريكية

انخفضت العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات وول ستريت الرئيسية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بينما حوم مؤشر التقلبات (VIX)، «مؤشر الخوف» في وول ستريت، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.

وانخفضت مؤشرات داو جونز الصناعية الصغيرة 356 نقطة، أي بنسبة 0.75%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الصناعية الصغيرة 75 نقطة، أي بنسبة 1.09%، ومؤشر ناسداك 100 الصناعية الصغيرة 360.25 نقطة، أي بنسبة 1.37%.

صرح سولومون قائلاً: «مضاعفات التكنولوجيا مكتملة»، لكنه أضاف أن الأمر نفسه لا ينطبق على السوق ككل.

تعكس تصريحاته مزاج كبار المسؤولين التنفيذيين المخضرمين في وول ستريت، الذين يتابعون اتجاهات السوق عن كثب. كما أن وصف التراجع بأنه إيجابي يؤكد على مدى التفاؤل السائد في الأسواق.

في الشهر الماضي، حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس العملاقة للخدمات المصرفية، من تزايد خطر حدوث تصحيح كبير في سوق الأسهم الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين. قال ديمون، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أنا قلق بشأن ذلك أكثر بكثير من غيري»، مضيفاً أن هناك «الكثير من الأمور» التي تخلق جواً من عدم اليقين، مشيراً إلى عوامل الخطر، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والإنفاق المالي، وإعادة التسليح العالمي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح الرئيسان المشاركان للاستثمار في صندوق التحوط «بريدج ووتر أسوشيتس» بأن المستثمرين يتجاهلون المخاطر المتزايدة.

طفرة الذكاء الاصطناعي أم فقاعة؟

أثار الحماس المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنات بفقاعة الإنترنت، حيث يضخ المستثمرون مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا وسط تقييمات مرتفعة وتوقعات بنمو تحويلي.

في سبتمبر، قالت مجموعة سيتي جروب إنها تتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا العملاقة على البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 2.8 تريليون دولار حتى عام 2029، وهو أعلى من 2.3 تريليون دولار التي قدرتها سابقاً.

يتجلى هذا الحماس في صفقات الشركات. يوم الاثنين، وقّعت شركة «أوبن ايه أي» اتفاقية مدتها سبع سنوات بقيمة 38 مليار دولار لشراء خدمات سحابية من أمازون.

غذت الاستثمارات المضاربة في شركات الإنترنت فقاعة شركات التكنولوجيا في أواخر التسعينيات، مما أدى إلى ارتفاعٍ حاد في تقييمات أسهمها، ثم انهارت في نهاية المطاف عام 2000، مفقدة تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية.

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية تختلف عن حقبة شركات الإنترنت، إذ إن الشركات الرائدة التي تقودها مدعومة بأرباح قوية وأداء أعمال ملموس.

في الشهر الماضي، حققت إنفيديا إنجازاً تاريخياً كأول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار.