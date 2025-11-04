ماسك وحزمة التريليون دولار.. مستثمر رئيسي في تسلا يرفض العرض

أكد مدير صندوق الثروة السيادية النرويجي - أحد أكبر المستثمرين في شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا - أنه سيصوت ضد حزمة المكافآت المقترحة بقيمة تريليون دولار والمبنية على الأداء للرئيس التنفيذي إيلون ماسك في الاجتماع العام السنوي يوم الخميس.

قالت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس على موقعها الإلكتروني: "رغم تقديرنا للدور الكبير الذي لعبه السيد ماسك، فإننا قلقون بشأن حجم المكافأة الإجمالي، وطريقة توزيعها، وعدم وجود إجراءات لتقليل مخاطر تركيز السلطة في أيدي المسؤولين الرئيسيين، بما يتوافق مع وجهة نظرنا حول تعويضات المدراء التنفيذيين".

وأضافت : "سوف نواصل السعي إلى حوار بناء مع تيسلا حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع."

وكان مجلس إدارة شركة تسلا قرر تقديم حزمة مكافآت ضخمة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، تصل قيمتها نظرياً إلى تريليون دولار، في خطوة تهدف لضمان التزامه الكامل بالشركة واستمراره في قيادتها على المدى الطويل.

الحزمة الجديدة، التي أعلن عنها يوم الجمعة، تمنح ماسك إمكانية الحصول على 423.7 مليون سهم إضافي من أسهم تسلا خلال العقد المقبل.

أوضح مجلس الإدارة في ملفه المقدم للمساهمين أن الشركة بحاجة إلى تقديم هذه الحزمة القياسية لضمان بقاء ماسك في القيادة، مشيراً إلى أن ماسك كان قد أشار خلال المفاوضات إلى إمكانية متابعة مصالح أخرى قد تمنحه تأثيراً أكبر إذا لم يحصل على ضمانات كهذه.

ويعتبر مجلس الإدارة أن ماسك يمتلك «القدرات القيادية الفريدة اللازمة لتحويل تسلا وتحقيق مهمتها على مستوى غير مسبوق»، ومع ذلك كانت الشركة قلقة من أن ماسك كان يتعامل مع تيسلا كوظيفة جزئية، حيث ركز اهتمامه على شركاته الخاصة الأخرى مثل شركة الصواريخ سبيس إكس، وشبكة الإنترنت الفضائية ستارلينك، وشركة الذكاء الاصطناعي xAI التي تمتلك منصة X (تويتر سابقاً)، كما أصبح ماسك أكثر نشاطاً في المجال السياسي، بما في ذلك خططه لتأسيس حزب.

